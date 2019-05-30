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Nijerliler, ülkelerinde Batılı askeri üs istemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 14:18 | Son Güncelleme

Nijerliler, ülkede Amerikan, Fransız, Alman ve İtalyan askeri üsleri kurulduğundan bu yana terörist saldırıların arttığını savunuyor

Nijer'deki sivil toplum örgütleri, ülkelerindeki yabancı üslerin kurulduğundan bu yana ulusal ordularına yönelik saldırıların arttığını ileri sürdü.

Ülkede geçen hafta yabancı üslere yönelik protestoları düzenleyen Nijer Öğrenciler Birliğinin (USN) Genel Sekreteri İdder Algabit, yerel basına yaptığı açıklamada ABD, Fransa ve Almanya'ya ait üslerin ordunun terörle mücadelesine hiçbir katkı sağlamadığını belirtti.

Algabit, terör saldırılarının artmasıyla güvenlik durumu kötüleşen ülkede üslerin yarar göstermediğini söyledi.

Niamey Üniversitesi'nde Sanat Fakültesi öğrencisi olan Mahamane Sidi de şehit Nijer askerlerini saygıyla andıklarını ancak işgalci olarak gördükleri yabancı askerlerin ülkeyi derhal terk etmesi gerektiğini savundu.

Sidi, "Burada geldiklerinden bu yana, önlemek için ellerinde tüm imkanlar olmasına rağmen terörist saldırılar arttı." ifadesini kullandı.

USN Yönetim Kurulu üyesi Moustapha Bachir de Nijerlileri hareket geçmesi gerektiğini, yoksa daha fazla askerin öleceğini dile getirdi.

Bachir, "Teröristler Nijerlileri öldürdüğünde, sonuçsuz bir takip yapılıyor. Ancak Amerikan veya Fransız biri kaçırıldığında uçakları ve askerleri harekete geçiriyorlar. Kendi toprağımızda ayrımcılığa maruz kalıyoruz." diye konuştu.

Nijer'de 16 Mayıs'ta Mali sınırında devriye görevi yürüten askeri birliğe yönelik saldırıda, 29 asker hayatını kaybetmişti. Saldırıyı DEAŞ üstlenmişti.

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