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Nijerya'da dehşet! 70'den fazla ceset ve çok sayıda insan iskeleti bulundu

31.10.2023 00:26 | Son Güncelleme:
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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın güneyindeki Abia eyaletinde 70'ten fazla ceset ve çok sayıda insan iskeleti bulunduğu bildirildi. Abia Valisi, cesetlerin 50'den fazlasının çürümüş olduğunu, 20'den fazla da başsız kadın ve çocuk cesedi bulduklarını açıkladı.

Nijerya'da dehşet! 70'den fazla ceset ve çok sayıda insan iskeleti bulundu

Vanguard gazetesinin haberine göre, Abia Valisi Alex Otti, yaptığı açıklamada, eyalette artan insan kaçırmalar nedeniyle Umunneochi bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik baskın düzenlendiğini belirtti.

Baskın sırasında şok edici keşifler yapıldığını kaydeden Otti, "Umunneochi bölgesindeki sığır pazarı çevresinde 48 saatten kısa bir süre içinde 50'den fazla çürümüş ceset ve 20'den fazla başsız kadın ve çocuk cesedi bulduk. Çok sayıda insan iskeleti de bulduk." dedi.

Otti, pazarın çevresinin, suçluların sığınağı haline gelmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, eyalette tam bir barış ve güvenlik sağlanana kadar silahlı çete üyeleriyle mücadeleyi sürdüreceğine söz verdi.

KAÇIRILMA OLAYLARINDA BÜYÜK ARTIŞ YAŞANDI

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılıyor, buna rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Abia eyaletinde son zamanlarda kaçırılma olaylarında artışa tanık olunuyor. Bölgede, aralarında dini liderler, polis memurları ve diğer bölge sakinlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi kaçırıldı. Kaçırılanlardan bazıları fidye ödendikten sonra serbest bırakılırken, bazılarının ise fidye ödenmesine rağmen nerede olduğu bilinmiyor. (AA)

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