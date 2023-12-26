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Nijerya'da katliam! Ölü sayısı 140'ı geçti

26.12.2023 13:25 | Son Güncelleme:
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Nijerya’nın kuzeyinde çobanlar ile çiftçiler arasındaki çatışmaların sık sık yaşandığı Plateau eyaletindeki köylere düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 140'ı geçti.

Nijerya'da katliam! Ölü sayısı 140'ı geçti

Uluslararası Af Örgütü’nün Nijerya Ofisi, 24 Aralık’ta Bokkos kenti ve çevresinde meydana gelen silahlı saldırıda ölü sayısının 140’ı geçtiğini duyurdu.

Nijerya’nın Plateau State eyaletinde 24 Aralık Pazar günü silahlı kişilerce kırsal bölgelerde topluluklara silahlı saldırı düzenlenmiş ve yerel medya birçok kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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Uluslararası Af Örgütü’nün Nijerya Ofisi (Amnesty International Nigeria), bugün yaptığı açıklamada bölgedeki 20 topluluğa karşı düzenlenen silahlı saldırılarda ölenlerin sayısının 140’ı geçtiğini belirtti.

Örgüt yetkilileri, saldırıların Bokkos kenti başta olmak üzere Barkin-Ladi kenti çevresindeki toplulukları da hedef aldığını vurgulayarak “Cumartesi gecesi başlayan saldırılarda da onlarca kişi yaralandı ve yerinden edildi” açıklamasını yaptı.

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Saldırıların kırsal alanlarda gerçekleşmesi nedeniyle kayıp kişilerin olduğu ve ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

Bokkos yerel yönetim yetkilileri, saldırılarla ilgili basına yaptığı açıklamada ölü sayısının 160’ı geçtiğini ve 300’den fazla yaralının hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.

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Yerel basın, saldırganları silahlı suç örgütleri olarak nitelendirdi.

DHA

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Nijerya silahlı saldırı çatışma katliam
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