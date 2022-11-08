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Nijerya'da kolera salgını paniği! Ölü sayısı artıyor

08.11.2022 01:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika ülkesi Nijerya'da etkili olan yağışların ardından meydana gelen sel sonucu kolera vakalarından artış gözlendi. Ülkede kolera salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 382'ye çıktı.

Nijerya'da kolera salgını paniği! Ölü sayısı artıyor

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da kolera salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 382'ye yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, özellikle şiddetli yağışların yol açtığı sellerin ardından ülkenin farklı eyaletlerinde kolera salgınının patlak verdiği belirtildi.

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Ülkede ocak ayından bu yana 11 bin 820 kişiye kolera teşhisi konulduğu ifade edilen açıklamada, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 382'ye çıktığını kaydedildi.

"Vibrio" bakterisinin insanların ince bağırsaklarında parazitlenmesi sonucu oluşan kolera, daha çok içme suyu ve kirli sularla yıkanmış besinler vasıtasıyla bulaşıyor. İshal, karın ağrısı, şişlik ve kusma gibi belirtilere neden olan söz konusu bakteriler, vücuda girdikten 6 ila 48 saat içinde hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
kolera Nijerya salgın

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