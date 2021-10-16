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Nijerya'da silahlı çetelere yönelik operasyonlar sürüyor! En az 250 tanesi öldürüldü

16.10.2021 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nijerya'da silahlı çetelerle mücadele kapsamında geçen ay ülkenin kuzey bölgesinde iletişim hatlarının kesilmesinin ardından en az 250 çete üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Nijerya'da silahlı çetelere yönelik operasyonlar sürüyor! En az 250 tanesi öldürüldü

Genelkurmay Başkanı Lucky İrabor yaptığı açıklamada, silahlı çetelerle mücadele kapsamında geçen ay Zamfara, Katsina ve Niger eyaletlerinde tüm iletişim hatlarının kesildiğini belirtti.

İrabor, bu bölgede en az 250 çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini, 600'den fazla çete üyesinin de yakalandığını kaydetti.

Nijerya ordusu, silahlı kişilere yönelik başlattığı operasyonlarda 3 Eylül'de Zamfara Katsina ve Niger eyaletlerindeki tüm iletişim hatlarını kesmişti.

Bölgeler, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Nijerya
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