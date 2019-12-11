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Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den terörle mücadelede ortak hareket çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 00:20 | Son Güncelleme

Nijerya Devlet Başkanı Buhari'den terörle mücadelede ortak hareket çağrısı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, bölgede terörle mücadele için Afrika, Karayipler ve Pasifik Devletleri Grubu'nun (ACP) ortak hareket etmesi çağrısında buldu.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de 9'uncu Afrika, Karayipler ve Pasifik Zirvesi düzenlendi.

Zirvede Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, Devlet Başkanı Buhari'yi temsil ederek onun mesajını okudu.

Mesajda Buhari, terör eylemlerinin hem insanların güvenliği hem de uluslararası barış için ciddi tehdit olmaya devam ettiğini belirterek, bölgede terörle mücadele için ACP'nin ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Terörizmin yayılmaması için ACP'nin her zaman hazır olması gerektiğine işaret eden Buhari, "Ekonomik iş birliğimizin ve ulusal kalkınmamızın gelişebilmesi için barışçıl bir ortam gerekiyor." ifadesini kullandı.

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ACP Afrika Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari Terörle ortak mücadele

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