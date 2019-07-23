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Nijerya'da çetelerin elinden 200'den fazla kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 13:58 | Son Güncelleme

Zamfara Eyalet Polisi Sözcüsü Usman Nagogo: - "Son 3 haftada düzenlediğimiz operasyonlarda silahlı çetelerin rehin tuttuğu 200'den fazla kişi kurtarıldı"

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında silahlı çetelere yönelik düzenlenen operasyonlarda 200'den fazla rehine kurtarıldı.

Zamfara Eyalet Polisi Sözcüsü Usman Nagogo, gazetecilere yaptığı açıklamada, polis ve ordu iş birliğinde eyaletin farklı bölgelerinde silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini söyledi.

Nagogo, "Son 3 haftada düzenlediğimiz operasyonlarda silahlı çetelerin rehin tuttuğu 200'den fazla kişi kurtarıldı." dedi.

Kurtarılanların tedavi altına alındığını ifade eden Nagogo, operasyonlarda çok sayıda çete üyesi ve önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.

Nagogo, ayrıca bölgede güvenliğin sağlanması için hükümetin çete üyeleriyle görüşmeler yaptığını ve olumlu sonuçlar alınmaya başladığını aktardı.

Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
nijerya silahlı

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