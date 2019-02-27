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Nijerya'da muhalif lider seçim sonucuna itiraz edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 14:45 | Son Güncelleme

Nijerya'da muhalif lider seçim sonucuna itiraz edecek

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 23 Şubat'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçiminde yarışan ana muhalefetteki Halkın Demokratik Partisi (PDP) lideri Atiku Abubakar, seçim sonucuna itiraz edeceğini bildirdi.

PDP lideri Atiku Abubakar, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sonuç olarak, 23 Şubat'taki sahte seçim sonuçlarını reddediyorum ve buna mahkemede itiraz edeceğim." ifadelerini kullandı.

Nijerya Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun (INEC) verilerine göre, devlet başkanlığı seçiminde Tüm İlericiler Kongresi (APC) adayı ve mevcut Devlet Başkanı Muhammed Buhari 15 milyon oy alırken, PDP adayı Atiku ise 11 milyon oyda kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
itiraz muhalefet nijerya

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