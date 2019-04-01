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Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 14:47 | Son Güncelleme

Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Zamfara Eyalet Polis Sözcüsü Mohammed Shehu, yaptığı açıklamada, saldırının eyaletin Kware köyünde motosikletle gelen kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirildiğini belirtti.

Shehu, saldırıda 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını ifade eden Shehu, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini kaydetti.

Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı kişiler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor. Zamfara eyaletinde geçen ay silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 29 kişi ölmüş, en az 40 kişi kaçırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
nijerya silahlı saldırı Zamfara Eyalet

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