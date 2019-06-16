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Nijerya'da silahlı saldırılar: 35 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 04:46 | Son Güncelleme

Nijerya'da silahlı saldırılar: 35 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda 35 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Zamfara eyaletine bağlı Kwallido, Tungar Kahau ve Gidan Wawa köylerine motosikletle gelen silahlı kişiler, çiftçilere saldırdı. Saldırılarda 35 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Öte yandan Zamfara Eyalet Polis Sözcüsü Muhammed Shehu, olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar yapması nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı. Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Son olarak iki hafta önce silahlı kişilerin düzenlediği benzer bir saldırıda 23 kişi ölmüştü.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
nijerya silahlı saldırılar Zamfara eyeleti

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