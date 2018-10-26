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Nijerya'da yolcu teknesi battı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 00:17 | Son Güncelleme

Benue eyaletindeki Bukuru Nehri'nde bir teknenin batması sonucu 20 kişi kayboldu

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın orta bölgesinde bir yolcu teknesinin nehirde batması sonucu 20 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Benue eyaleti yetkililerinden Jacob Aernyi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bukuru Nehri'nde yolcu taşıyan teknenin battığını belirtti.

Aernyi, teknedeki 20 kişiden hala haber alınamadığını kaydetti.

Aernyi, bölgede yaşanan tekne felaketlerini engellemek için tedbirler alınması gerektiği vurguladı.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor.

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