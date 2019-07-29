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Nijerya'daki Boko Haram saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 12:26 | Son Güncelleme

Borno eyaletinde cenaze törenine düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 65'e yükseldi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 65'e çıktı.

Yerel hükümet başkanı Mohammed Bulama, gazetecilere yaptığı açıklamada, örgüt üyelerinin hafta sonu Borno eyaletine bağlı Nganzai köyünde cenaze törenine düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısının 65'e yükseldiğini belirtti.

Bulama, saldırıda 11 kişinin yaralandığını, çok sayıda kişinin de kaybolduğunu ifade etti.

Saldırıda ilk belirlemelere 23 kişi yaşamını yitirmişti.

Öte yandan, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Nganzai köyü yakınlarındaki Badu köyünde iki hafta önce düzenlenen saldırı köylüler tarafından engellenmiş ve 11 örgüt üyesi öldürmüştü.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Boko Haram'ın eski sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Ebubekir Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
boko haram nijerya saldırı

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