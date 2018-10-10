"Nijeryalı göçmenlerin çoğu cinsel sömürü mağduru"

"2017 boyunca, çoğunluğu kızlardan oluşan Nijerya kökenli bin 228 refakatsiz çocuk ve yaklaşık 5 bin 400 kadın İtalya’ya vardı. IOM İtalya, 2016’da deniz yoluyla İtalya’ya veya diğer Avrupa ülkelerine gelen Nijeryalı göçmenlerin yaklaşık yüzde 80’inin cinsel sömürü amacıyla yapılan kaçakçılık mağduru olduğuna inanmaktadır. Nijeryalı kadın ve refakatsiz çocuklar, cinsel sömürü amacıyla kaçakçılığı yapılanlar arasında en riskli kategorilerden birini oluşturmaktadır. Yine de kaçakçılık mağduru diğer milletlerden göçmenler de bu konuda dışarıda tutulamazlar. IOM, kaçakçılık, şiddet ve istismar kurbanı olma farkındalığına ters orantılı olarak Nijeryalıların yaşlarının gittikçe azalması ve kurbanların acı çekmeye mahkum olmasının daha da endişe verici bir hal aldığını vurgulamaktadır."

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM), 2014 yılından bu yana cinsel sömürü için İtalya’ya getirilen kaçakçılık mağdurlarının yüzde 600 arttığı yönündeki beyanının hatırlatıldığı raporda, bu kişilerin çoğunlukla Nijerya kökenli olduğu kaydedildi. Raporda, şu ifadeler kullanıldı:

Terre des Hommes örgütünün İtalya şubesi, "Dünyada kız çocukları ve genç kızların durumu" isimli bir rapor yayımladı.

Sivil toplum kuruluşu Terre des Hommes İtalya, deniz yoluyla Avrupa'ya gelen Nijeryalı kadın ve çocukların cinsel sömürüye maruz kalma riskinin yüksek olduğu uyarısında bulundu.

Raporda, kaçakçıların kurbanlarını özellikle daha da genç yaştaki ve eğitim seviyesi düşük yerlerden olan kişilerden seçtiğinin altı çizildi.

- İtalya'da çocuklara yönelik suçlar artıyor

İtalya’daki suç mağduru çocuk sayısının da 10 yıl önceye kıyasla yüzde 43 artış göstererek geçen sene 5 bin 788 olduğunun belirtildiği raporda, istismar ve şiddetin yüzde 60’lık oranla daha çok kız çocuklarını hedef aldığı vurgulandı.

Raporda, çocuklara yönelik en çok işlenen suçun aile içi istismar olduğu kaydedildi.

Aile içi istismarın geçen sene, bir önceki yıla oranla yüzde 6 artış gösterdiği belirtilen raporda, vaka sayısının bin 723 olduğu aktarıldı.

- "Cinsel şiddet verileri endişe verici boyutta"

Raporda, ülkede çocuklara yönelik cinsel şiddet suçunun giderek arttığı belirtilerek, “Cinsel şiddet verileri de endişe verici boyutta. Yüzde 84’ü kızlardan oluşan kurbanların sayısı (geçen sene) 2016 yılına kıyasla yüzde 18 arttı." bilgisi verildi.

İtalya’da küçük yaşta hamileliklerin de görüldüğüne dikkat çekilen raporda, 2016’da bin 539 erken hamilelik vakası gerçekleştiği, bunların çoğunun 16-17 yaşında çocuklar olduğu ama aralarında 15 yaşından küçüklerin de bulunduğu vurgulandı.

Raporda, "Kızlar, çoğunlukla okulu ve dolayısıyla da yüksek vasıflı profesyonel iş hayatı fikrini barındıran bir geleceği bırakıyorlar. İtalya gibi ülkelerde bile bilim ve matematikle ilgili konulara kadınların katılımı hala oldukça düşük. Bu da yaygın cinsiyet rollerinden kaynaklanıyor. Hatta kız çocukları arasında bile bu tür dersler ‘erkek işi’ olarak niteleniyor." ifadelerine yer verildi.

