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Nikah masasına askeri kamuflajla oturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 11:33 | Son Güncelleme

Osmaniyeli uzman çavuş Mehmet İnandı, nikah törenine askeri kamuflaj giyerek katıldı

OSMANİYE (AA) - Ağrı'da görev yapan uzman çavuş Mehmet İnandı, Osmaniye'deki nikah törenine damatlık yerine askeri kamuflajla katıldı.

Jandarma özel harekat olarak görev yapan İnandı, yıllık izin için geldiği Kadirli ilçesinde, nişanlısı Derya Erkek ile evlenmek için belediye nikah memurluğuna başvurdu.

İnandı, belediye memurunun kıydığı nikah törenine askeri kamuflajla katıldı. Çift, tören sonunda yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İnandı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asker olmayı çocukluğundan beri hayal ettiğini ve bu hayaline kavuştuğu için gururlu olduğunu belirterek, nikah masasına da askeri üniformayla oturmayı çok istediğini dile getirdi.

Nişanlısının da bu isteğini olumlu karşıladığını aktaran İnandı, "Allah böyle mutlulukları herkese nasip etsin. Çok mutluyum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
aa Jandarma Kamuflaj nikah Osmaniye

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