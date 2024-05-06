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Nikah öncesi dua okumak istediler! O anlar gündem oldu... Nikah memurundan "Burası resmi daire, evde yapabilirsiniz" sözleri

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
06.05.2024 12:58
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İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir nikah sarayında yaşanan olay gündem oldu. Nikah öncesi, nikah masasında dua edilmek istendi. Nikah memuru ise "Burası resmi daire. Burada buna izin vermiyoruz. Lütfen" dedi. Nikah memuru, dua eden kişinin önünden mikrofonu alırken nikah masasındaki iki kişi mikrofonsuz şekilde dua etmeye devam etti. O anlar nikaha davetli olan kişiler tarafından kaydedildi.

Nikah öncesi dua okumak istediler! O anlar gündem oldu... Nikah memurundan "Burası resmi daire, evde yapabilirsiniz" sözleri

İzmir'de bulunan Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda yaşanan bir olay gündem oldu. Nikah töreninde nikah öncesi salondaki dua edilmek istendi. Nikah masasındaki iki kişiden biri, "Nikah töreni başlamadan evvel hocamız kısa bir duada bulunacak" dedi.

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"BURASI RESMİ DAİRE"

Bunun üzerine hoca, dua okumaya başladı. O sırada nikah memuru nikah masasının olduğu alana gelerek "Beyefendi, bir saniye. Burası resmi daire. Burada buna izin vermiyoruz lütfen. Burası resmi daire, evde yapabilirsiniz. Beyefendi burada resmi nikah kıyıyoruz biz. Lütfen, evinizde yaparsınız" dedi.

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Ardından nikah memuru, masada duran mikrofonu aldı ve uzaklaştı. Dua okuyan kişi ise duaya mikrofonsuz şekilde devam etti.

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O anlar, salondaki kişiler tarafından kameraya kaydedildi.

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