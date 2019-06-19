HABER

Nikaragua'da hükümet ile muhalefet arasında siyasi tutuklu çıkmazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 02:35 | Son Güncelleme

Nikaragua'da hükümet, ülkedeki bütün siyasi tutukluları serbest bıraktığını açıklamasına rağmen, muhalefet kanadı 80'den fazla muhalifin hala hapiste olduğunu iddia etti

MANAGUA (AA) - Nikaragua'da, Devlet Başkanı Daniel Ortega hükümeti, ülkede tutuklu bulunan muhaliflerin tamamını serbest bıraktığını açıklamasına rağmen, muhalefet, 80'den fazla siyasi tutuklunun halen hapiste olduğunu ileri sürdü.

Ortega hükümeti tarafından yapılan açıklamada, muhalefetle daha önce varılan uzlaşma gereği, geçen yılki hükümet karşıtı gösterilere katıldıkları için "kamu düzenini bozmak" suçlamasıyla tutuklu bulunan muhaliflerin tamamını serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, "8 Haziran'da Ulusal Meclis, geçen yıl hükümet karşıtı gösterilerde tutuklananların, 10-11 Haziran'da serbest bırakılmalarını öngören af yasasını tartışıp uygulamaya koymuştur. Nikaragua Devleti, halkımıza ve uluslararası topluma karşı olan sözünü yerine getirmiştir." ifadeleri yer aldı.

Nikaragua Siyasi Tutuklular Birliği (UPPN) ise Ortega hükümetinin bütün siyasi tutukluları serbest bırakmadığını, halen 80'den fazla siyasi tutuklunun hapishanede olduğunu ileri sürdü. UPPN, bütün siyasi tutukluların serbest bırakılmaması halinde tekrar sokak gösterileri düzenleyeceklerini açıkladı.

- Hükümet ve muhalifler arasında görüşmeler

Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın temsilcileri ve muhaliflerin oluşturduğu Yurttaş İttifakı arasındaki görüşmeler 27 Şubat'ta başlamıştı.

Muhalefet ile yeniden müzakerelere başlama konusunda anlaşan hükümet, 21 Mart'ta yaptığı açıklamada, gösterilerde tutuklanan muhalifleri serbest bırakacağını açıklamıştı.

Hükümet ülkeye uluslararası yaptırımlar uygulanmasına yol açan siyasi krizi çözmeye yönelik müzakerelere yeniden başlama konusunda muhalefet koalisyonu Yurttaş İttifakı ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Anlaşma kapsamında eylemlerde "kamu düzenini bozmakla" suçlanarak tutuklanan muhalif protestoculardan halen cezaevinde bulunanların tamamının 90 gün içinde serbest bırakılacağı ifade edilmişti.

- Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar

Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, geçen yıl nisanda büyük çaplı kitlesel eylemlere dönüşmüştü.

Ağustos ortasına kadar süren protestolar sırasında Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) rakamlarına göre 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği rakamlarına göre 448 kişi hayatını kaybetmişti.

Hükümet karşıtı protestoların geçen yıl eylül sonunda yeniden alevlenmesi nedeniyle çıkan çatışmada, bir kişi yaşamını yitirmişti.

Protestocular, Devlet Başkanı Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyordu.

Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “3 ölü, 7 kayıbımız, 4 tane de yaralımız var”Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “3 ölü, 7 kayıbımız, 4 tane de yaralımız var”
Jandarma düğmeye bastı: Çok sayıda gözaltı varJandarma düğmeye bastı: Çok sayıda gözaltı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Daniel Ortega Nikaragua Yurttaş İttifakı

En Çok Okunan Haberler

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Bikinili görüntüsüyle Bodrum'u salladı!

Erdoğan: Yarın medyada çok önemli bir şey göreceksiniz! Nerede ve nasıl buluştular...'

Erdoğan: Yarın medyada çok önemli bir şey göreceksiniz! Nerede ve nasıl buluştular...'

İmamoğlu'ndan TRT Haber'de önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan TRT Haber'de önemli açıklamalar

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kastamonu'da dev operasyon! Jandarma düğmeye bastı: Çok sayıda gözaltı var

Jandarma düğmeye bastı: Çok sayıda gözaltı var

TCDD’den trafiğe kapatılan platformlar ile ilgili açıklama

TCDD duyurdu! O demiryolu hattı kapatıldı!

İçişleri Bakanlığı: Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Kırmızı kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! Askerlik süresini 6 aya indiren yasa teklifi kabul edildi

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

İzmir-Ankara yolu ulaşıma kapandı

Evlilik teklifi kabul edilmeyen güvenlik görevlisi intihar etti

Çok acı olay! Evlilik teklifi kabul edilmeyince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.