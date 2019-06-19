Nikaragua'da hükümet ile muhalefet arasında siyasi tutuklu çıkmazı

MANAGUA (AA) - Nikaragua'da, Devlet Başkanı Daniel Ortega hükümeti, ülkede tutuklu bulunan muhaliflerin tamamını serbest bıraktığını açıklamasına rağmen, muhalefet, 80'den fazla siyasi tutuklunun halen hapiste olduğunu ileri sürdü.

Ortega hükümeti tarafından yapılan açıklamada, muhalefetle daha önce varılan uzlaşma gereği, geçen yılki hükümet karşıtı gösterilere katıldıkları için "kamu düzenini bozmak" suçlamasıyla tutuklu bulunan muhaliflerin tamamını serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, "8 Haziran'da Ulusal Meclis, geçen yıl hükümet karşıtı gösterilerde tutuklananların, 10-11 Haziran'da serbest bırakılmalarını öngören af yasasını tartışıp uygulamaya koymuştur. Nikaragua Devleti, halkımıza ve uluslararası topluma karşı olan sözünü yerine getirmiştir." ifadeleri yer aldı.

Nikaragua Siyasi Tutuklular Birliği (UPPN) ise Ortega hükümetinin bütün siyasi tutukluları serbest bırakmadığını, halen 80'den fazla siyasi tutuklunun hapishanede olduğunu ileri sürdü. UPPN, bütün siyasi tutukluların serbest bırakılmaması halinde tekrar sokak gösterileri düzenleyeceklerini açıkladı.