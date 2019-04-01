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Nikaragua’da muhalefetten “sürekli seferberlik” çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 19:52 | Son Güncelleme

Nikaragua’da muhalefet, Daniel Ortega hükümetine karşı sürekli seferberlik çağrısında bulundu.Nikaragua’da muhalefet, 4 kişinin yaralandığı ve 10 kişinin de tutuklandığı protesto gösterilerinden sonra “sürekli seferberlik” ilan etti.

Nikaragua’da muhalefet, Daniel Ortega hükümetine karşı sürekli seferberlik çağrısında bulundu.
Nikaragua’da muhalefet, 4 kişinin yaralandığı ve 10 kişinin de tutuklandığı protesto gösterilerinden sonra “sürekli seferberlik” ilan etti. Muhalif grup, hükümetin protesto hakkı için varılan anlaşmaya uymamasını krizi çözme konusunda isteksizlik olarak nitelendirerek, bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Ulusal Beyaz ve Mavi İttifakı adlı muhalif grup, yarın greve başlayacak. Grup, Çarşamba günü araba kornalarına basarak mahkumlar için özgürlük talep edileceğini ve ıslık çalarak yapılacak gösterilerde politikacıları istifaya çağıracağını duyurdu. Muhalif grup geçtiğimiz yılın Nisan ayından beri devam eden siyasi krize çözüm arıyor.

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