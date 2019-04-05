Nikaragua'daki siyasi açmaz

MANAGUA (AA) - Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da geçen yılki hükümet karşıtı gösterilere katıldıkları için "kamu düzenini bozmakla" suçlanarak cezaevine konulan 50 muhalif protestocu daha ev hapsinde yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Devlet Başkanı Daniel Ortega liderliğindeki sosyalist Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümeti, eylemlerde "kamu düzenini bozmakla" suçlanarak tutuklanan 640'a yakın muhalif protestocunun 50'sinin daha ev hapsinde tutulmak üzere serbest bırakıldığını açıkladı.
Böylece 27 Şubat'tan bu yana serbest bırakılan muhalif sayısı 212'yi buldu.
Serbest bırakılanlar hakkındaki suçlamaların düşürülmediği, yargı safhasının ev hapsi koşullarından sürdürüleceği kaydedildi.
Muhalefet ile yeniden müzakerelere başlama konusunda anlaşan hükümet, 21 Mart'ta yaptığı açıklamada gösterilerde tutuklanan muhalifleri serbest bırakacağını açıklamıştı.
Hükümet ülkeye uluslararası yaptırımlar uygulanmasına yol açan siyasi krizi çözmeye yönelik müzakerelere yeniden başlama konusunda muhalefet koalisyonu Medeni İttifak ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.
Hükümet, anlaşma kapsamında eylemlerde "kamu düzenini bozmakla" suçlanarak tutuklanan 640'a yakın muhalif protestocundan halen cezaevinde bulunanların tamamını 90 gün içinde serbest bırakmayı taahhüt etmişti.
- Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar
Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, geçen yıl nisanda büyük çaplı kitlesel eylemlere dönüşmüştü.
Ağustos ortasına kadar süren protestolar sırasında Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) rakamlarına göre 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği rakamlarına göre 448 kişi hayatını kaybetmişti.
Hükümet karşıtı protestoların geçen yıl eylül sonunda yeniden alevlenmesi nedeniyle çıkan çatışmada, bir kişi yaşamını yitirmişti.
Eylemler nedeniyle bugüne dek yaklaşık 640 kişinin tutuklandığı belirtilmişti.
Protestocular, Devlet Başkanı Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyordu.
Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak üzere Nikaragua'ya davet edilmişti.
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