Nilüferler arasında sürpriz evlilik teklifi

Erkek arkadaşının bu davranışı karşısında şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemeyen Yerlikaya "evet" cevabını verdi.

Kamelyanın ortasına koyduğu masanın üzerini ve yolu da mumlarla süsledikten sonra güller serpen Çelen, daha sonra kız arkadaşını almaya gitti.

Yakın çevresini de organizasyonuna dahil eden Çelen, Nilüfer Sanat Parkı içindeki nilüfer havuzlarının ortasında yer alan kamelyayı kalp şeklinde balonlarla süsledi.

Bolu'da yaşayan mekatronik mühendisi Çelen, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak çalışan kız arkadaşı 24 yaşındaki Işıl Yerlikaya'ya evlilik teklifi için bir sürpriz hazırladı.

Bolu'da yaşayan 27 yaşındaki Cihan Çelen, Bolu Belediyesi tarafından geçen yıl faaliyete geçirilen ve aralarında endemik türlerin de bulunduğu 200 çeşit nilüferin yetiştirildiği Nilüfer Sanat Parkı'nda kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

Çelen, evlilik teklifini kabul eden kız arkadaşının parmağına yüzük takarak çiçek verdi.

Çift daha sonra üzerinden gül yaprakları ve kalp şeklinde mumlar bulunan masanın üzerinde pasta kesti.

Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıldır devam eden birlikteliklerinin olduğunu belirterek, "Üniversite birinci sınıftan beri birbirimizi tanıyoruz. Ben Elazığ'da okudum. O burada okudu. Sonra onun okulu bitti işe başladı. Benim okulum bitti. Askere gidip geldikten sonra arkadaşlarımla birlikte güzel bir organizasyon yaptık. Böyle bir organizasyonla kız arkadaşıma evlilik teklif ettim." diye konuştu.

Işıl Yerlikaya da çok mutlu olduğunu söyledi.

