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Nimo TV kapanıyor mu? Canlı yayın platformu Nimo TV neden kapanıyor?

15.04.2022 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nimo TV kapanıyor mu? sorusunun yanıtı Çin'de kurulan yayın platformuna ilişkin yapılan açıklama sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ülkede, Huya Live ismiyle bilinen platform'a ilişkin yayıncılar paylaşımda bulundu. Peki Nimo TV kapanıyor mu? Canlı yayın platformu Nimo TV neden kapanıyor? İşte detaylar...

Nimo TV kapanıyor mu? Canlı yayın platformu Nimo TV neden kapanıyor?

Nimo TV ile ilgili flaş gelişme kullanıcılarını üzdü. Yayıncılar, sosyal medya hesaplarında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bu sebeple söz konusu canlı yayın platformu ile ilgili araştırma yapılmaya başlandı. Nimo TV kapanıyor mu? Canlı yayın platformu Nimo TV neden kapanıyor? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

NİMO TV KAPANIYOR MU?

Çin'de kurulan canlı yayın platformu Nimo TV Türkiye operasyonlarını bitireceğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Nimo TV Türkiye resmi hesaplarından henüz konu ile ilgili açıklama yapılmasa da çok sayıda yayıncı konuya ilişkin açıklama yaparak bunu gündeme getirdi.

Jahrein'in Nimo TV ile ilgili yaptığı açıklamada "Duyduklarınız doğrudur, Nimo Türkiye'deki hatta Dünyadaki bütün operasyonlarını durduruyor. Bu bizim beklediğimiz veya bildiğimiz bir şey değildi..." ifadelerini kullandı.

CANLI YAYIN PLATFORMU NİMO TV NEDEN KAPANIYOR?

Öte yandan Nimo TV Endonezya resmi hesabı konu ile ilgili yazılı açıklama paylaştı.

2020 Nisan'da Tencent, Huya'nın en büyük hissedarlarından birisi olmuştu ancak bu kadar yatırıma rağmen şirketin neden kapatılacağına dair henüz ortada net bir açıklama yer almıyor.

Nimo TV Kapanıyor mu?

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Çin canlı yayın
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