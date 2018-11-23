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Nintendo Switch oyunları indirimde

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.11.2018 09:13 | Son Güncelleme

Nintendo, Black Friday (Cyber Deals) kapsamında eShop’ta yer alan onlarca Nintendo Switch oyunununda indirime gitti. İşte indirime giren Nintendo Switch oyunlarının tam listesi.

Nintendo Switch oyunları indirimde

Black Friday rüzgarı fırtına gibi esmeye devam ediyor. Black Friday zamanında Cyber Deals adında kampanya düzenleyen Nintendo, bu yılı da boş geçmedi. Onlarca popüler Nintendo Switch oyununda indirime giden Nintendo, bu indirimleri hem dijital hem de kutulu sürümde uyguluyor.

Switch’in mağazası olan eShop‘tan oyunları Amerika hesabı üzerinden dolar kuru ile almak daha uyguna geliyor. Biz de sizler için Amerika eShop mağazasında indirime giren tüm oyunları bir araya getirdik. Bakalım bu oyunlar hoşunuza gidecek mi?

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Nintendo Black Friday indirim

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