Nintendo Switch oyunları indirimde

Black Friday rüzgarı fırtına gibi esmeye devam ediyor. Black Friday zamanında Cyber Deals adında kampanya düzenleyen Nintendo, bu yılı da boş geçmedi. Onlarca popüler Nintendo Switch oyununda indirime giden Nintendo, bu indirimleri hem dijital hem de kutulu sürümde uyguluyor.

Switch’in mağazası olan eShop‘tan oyunları Amerika hesabı üzerinden dolar kuru ile almak daha uyguna geliyor. Biz de sizler için Amerika eShop mağazasında indirime giren tüm oyunları bir araya getirdik. Bakalım bu oyunlar hoşunuza gidecek mi?

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