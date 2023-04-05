Nisan ayı burç yorumları! 2023 Nisan ayında burçları neler bekliyor?

Nisan ayıyla birlikte 2023 yılın ilk Güneş tutulması yaşanacak ve bu tutulma hem gelecek hem de geçmişle ilgili olarak aklınıza takılan bazı konuların gün yüzüne çıkmasına neden olacak. Etkili olan bahar havasıyla birlikte sosyal anlamda sizleri büyük sürprizler beklediğini bilmelisiniz. Hayat sizin için mükemmel küçük oyunlarını hazırlıyor.

KOÇ

Geçen ay yeni bir astrolojik yılın başlamasından ve bu ay burcunuzdaki yeni ay güneş tutulmasından sonra, kendinizi yeniden doğmuş gibi hissediyor olmalısınız. İkili ilişkilerinizde Nisan ayında daha şanslı olduğunuzu hissedeceksiniz. Uzun süredir üzerinde düşündüğünüz bir konuya dair ilk somut karşılığı alacağınız bir dönemdesiniz. Potansiyelinizin ve yeteneklerinizin farkına vararak cesur adımlar atmalsınız. Kendinize her zamankinden daha fazla güvenin. Yolun sonunda yaptıklarınızla gurur duyacaksınız.

BOĞA

Merkür bu ay burcunuz Boğa'ya giriyor ve ayın sonlarına doğru ise sert bir gerileme hareketi yapıyor. Bu gezegensel hareketlenme sırasında özellikle sosyal ilişkileriniz konusunda son derece dikkatli olmalısınız. Düşüncelerinizi açıklamaktan kormayın ancak ifade etme biçiminizde dikkatli olun. Aksi halde yanlış anlaşılmalardan doğan problemlerin ortasında kalabilirsiniz.Radikal kararlar alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Yine de temkini elden bırakmamaya özen gösterin.

İKİZLER

Nisan ayında Terazi dolunayı haritanızın beşinci evine doğru hareket ederek yaratıcılık bölgenizi aktif hale getiriyor. Özellikle kalabalıklar arasında bir yıldız gibi parlayabileceğiniz bir dönemdesiniz. Aşk ve çekim gezegeni Venüs, 11 Nisan’da burcunuza girdiğinde hayatınızın aşkıyla karşılaşmak için mükemmel zamanlamayı beklemelisiniz. Eğer mevcur bir ilişkiniz varsa bu dönemde geleceğe dair daha ciddi adımlar atma eğilimi içinde olabilirsiniz.

YENGEÇ

Aktive edici, agresif eğimli gezegen Mars tüm ay boyunca burcunuzda olacak. Duygularınız ve mantığınızın birbirini zorladığı bir ay içindesiniz. Karar vermek hiç bu kadar zor olmamıştı. Kaygılarınızdan doğan güvensizlikler özellikle sosyal ilişkilerinizi doğrudan etkileyecek. Kendinizi ifade etme konusunda zorlandığınızı hissettiğinizde derin bir nefes alın ve sakin kalmaya çalışın. Özellikle bu ay gergin ruh halinden uzak durmaya özen göstermelisiniz.

ASLAN

20 Nisan’da Ay tutulmasıyla birlikte zihinsel olarak yoğunlaştığınız ve adeta düşüncelerinizin arasında hapsolduğunuz bir döneme giriyorsunuz. Yalnız kalma isteği içinde olabilirsiniz ancak sevdiklerinizin hepsinin bu duruma aynı tepkiyi vermesini bekleyemezsiniz. İç dünyanıza yönelme arzunuzla birlikte kendinizi hayattan tamamen soyutlamamaya özen göstermelisiniz.

BAŞAK

Nisan ayının ilk yarısında zarları atın ve riskin tadını çıkartın. Çünkü gözü kara bir şekilde verdiğiniz kararların meyvelerini toplamaya başlayacaksınız. 21 Nisan’da Merkür’ün geri hareketiyle birlikte kontrolü yeniden elinize almanın ve biraz sakinleşmenin zamanı geldi.

TERAZİ

Burcunuzdaki dolunay sizi yeni maceralara doğru çağırıyor. Sonuçlarını düşünmeden hareket etmemeye çalışın. Çünkü duygularınız ve mantığınızın birbirinden bağımsız davrandığı bir süreç içindesiniz. Bu durumu daha az hasarla atlatmak için biraz daha temkinli olmayı deneyebilirsiniz.

AKREP

Nisan ayı duygularınızla girdiğiniz mücadelede size bir mola gibi gelecek. Kendinizi anlamak için zamana ihtiyacınız olduğunu fark edecek ve durum nefesleneceksiniz. Hayatınızda kendinize engel olarak gördüğünüz geçmiş hesaplaşmalarınızı yapıp artık bu durumları tarihin zorlu sayfalarına kaldırabilirsiniz.

YAY

Nisan ayı yenilik ve değişimin işaretlerini kucaklayacağınız bir ay olacak. Yengeç burcundaki Mars ve Terazi burcundaki dolunay bu ay, iç dünyanıza yönelerek kendinizi bulma arayışınıza yardımcı olacak. Uzun süredir hayalini kurduğunuz bir durumun sessiz adımları artık belirgin hale gelecek. Çünkü siz adım atma konusunda içinizde bulunan cesareti nihayet bulabildiniz. Hayatınızın merkezine kendinizi koymalısınız.

OĞLAK

Nisan ayı üzerinizdeki yüklerinizden kurtulduğunuz ve kendinizi tam anlamıyla yenileyebileceğiniz bir dönem olacak. Günlük hayatın karmaşası içinde kendinizi kaybettiğinizi hissedebilirsiniz. Durup biraz soluklanın ve geleceğe dair istek ile arzularınıza kulak verin. Hayal ederek attığınız adımların karşılığını alacaksınız.

KOVA

Satürn’ün değerleri ifade eden ikinci evinize girişiyle birlikte artık yepyeni bir kişisiniz! Bu gezegensel hareketlenme aslında sizi kendinizi anlamanız için çağırıyor. Sizin için hangi durumların ve kimlerin önemli olduğunu yeniden gözden geçirmelisiniz. Kendinizi anlamaya başladığınız noktada işler yeniden yoluna girecek korkmayın.

BALIK

Nisan ayında hem Neptün hem de Satürn’ün burcunuza doğru yaptığı hareket hayal gücünüzün yeniden şekillenmesine yardımcı olacak. Hayallerinizi gerçekleştirmek için artık gücün ellerinizde olduğunu hissediyorsunuz. Sizin yapmanız gereken sadece cesur bir şekilde ayağa kalkıp adım atmak!



