Nisan ayında karla mücadele çalışması

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, nisan ayının üçüncü haftasında Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Katapet Geçidi’nde karla mücadele çalışması yürütüyor.

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, kasım ayından bu yana Van-Bahçesaray karayolunda kar temizleme çalışmasını bütün olumsuzluklara rağmen sürdürüyor. Kar, tipi ve fırtınanın yanı sıra her türlü zorluğa rağmen vatandaşların yolda kalmamaları için çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, zaman zaman çığ tehlikesiyle de karşı karşıya kalıyor. Şehir merkezinde yağmur, Van-Bahçesaray yolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nde de etkili olan kar yağışı trafiği olumsuz yönde etkiliyor. Ekipler, bölgede yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.