Nisan'da burçlara uğur getirecek en şanslı günler belli oldu!

Gökyüzü Nisan 2026’da oldukça hareketli bir tablo çiziyor. Özellikle Ay döngüsünün etkisiyle bazı tarihler burçlar için daha şanslı ve destekleyici hale geliyor.

NİSAN’IN EN KRİTİK İKİ TARİHİ

Nisan ayında öne çıkan iki güçlü gökyüzü olayı dikkat çekiyor:

2 Nisan 2026 – Terazi Dolunayı (Pink Moon)

17 Nisan 2026 – Koç Yeniayı

Terazi dolunayı; Denge ve kararları gündeme getirirken; Koç burcundaki yeni ay ise cesaret, yeni başlangıçlar ve bireysel adımlar için güçlü bir fırsat sunuyor.

KOÇ’TAN BALIK’A: BURÇLARA GÖRE UĞURLU GÜNLER

KOÇ

3 Nisan – 17 Nisan – 27 Nisan: Yeni ay sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Hayatınızda yeni bir sayfa açmak için en güçlü dönem.

BOĞA

5 Nisan – 18 Nisan – 29 Nisan: Dolunay sonrası maddi konular netleşiyor. Finansal fırsatlar öne çıkabilir.

İKİZLER

2 Nisan – 16 Nisan – 25 Nisan: İletişim becerileriniz zirvede. Görüşmeler ve anlaşmalar için ideal zamanlar.

YENGEÇ

6 Nisan – 20 Nisan – 30 Nisan: Aile ve duygusal konularda rahatlama öne çıkıyor. İç huzur artabilir.

ASLAN

4 Nisan – 15 Nisan – 28 Nisan: Kendinizi göstereceğiniz fırsatlar çoğalıyor. Sahne sizin.

BAŞAK

7 Nisan – 19 Nisan – 26 Nisan: Planlı hareket edenler kazanıyor. İş hayatında somut gelişmeler mümkün.

TERAZİ

1 Nisan – 17 Nisan – 24 Nisan: Dolunay sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Hayatınızda önemli bir dönüm noktası olabilir.

AKREP

8 Nisan – 21 Nisan – 30 Nisan: Sezgileriniz güçleniyor. Doğru kararlar alma ihtimaliniz yüksek.

YAY

3 Nisan – 13 Nisan – 22 Nisan: Sürpriz fırsatlar ve hareketli gelişmeler sizi bekliyor.

OĞLAK

9 Nisan – 18 Nisan – 27 Nisan: Kariyer alanında ilerleme ve somut sonuçlar alma zamanı.

KOVA

5 Nisan – 14 Nisan – 23 Nisan: Yaratıcı fikirleriniz dikkat çekiyor. Yeni projeler için uygun günler.

BALIK

2 Nisan – 12 Nisan – 29 Nisan: Duygusal güçlenme ve içsel denge ön planda.

DOLUNAY VE YENİ AY NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Astrolojide dolunaylar tamamlanma, yüzleşme ve sonuç alma süreçlerini temsil ederken; yeni aylar başlangıç, niyet ve fırsat enerjisi taşır. Bu nedenle bu iki evre, hayatın farklı alanlarında önemli dönüm noktaları yaratabilir.

2 Nisan Dolunayı (Terazi): İlişkiler, ortaklıklar ve önemli kararlar

17 Nisan Yeniayı (Koç): Yeni başlangıçlar, cesur adımlar ve fırsatlar

AY DÖNGÜSÜNÜN ETKİSİ

Ay döngüsü yaklaşık 29,5 gün sürer ve bu süreç insan yaşamının ritmini etkileyen en temel gökyüzü hareketlerinden biri olarak kabul edilir. Bu döngüye göre belirlenen günler, astrolojik açıdan daha güçlü etkiler barındırabilir.