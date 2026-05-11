Tava dibindeki yanıklar için bunu deneyin! Tek seferde temizleniyor

Yoğun kullanım nedeniyle tava tabanında oluşan yanık izleri ve yağ kalıntıları, mutfakta en zor temizlenen ürünler arasında yer alıyor. Temizlik uzmanları evde bulunan basit malzemelerle tava dibindeki yanık lekelerinin daha kolay çıkarılabileceğini belirtiyor.

KARBONAT VE SİRKE KAYNATMA

Uzmanlara göre tava dibindeki yanıklar için en sık tercih edilen yöntemlerden biri karbonat ve sirke karışımı. Tavanın içerisine sıcak su eklenip bir miktar karbonat ve sirke ilave edildikten sonra kısa süre bekletilmesi öneriliyor. Bu işlem, yanık kalıntılarının yumuşamasına yardımcı olabiliyor.

Karışımın birkaç dakika ocakta kaynatılması, inatçı lekelerin çözülmesini kolaylaştırabiliyor. Ardından yumuşayan kalıntıların sünger yardımıyla daha rahat temizlenebildiği belirtiliyor.

TEL SÜNGER KULLANIMINA DİKKAT

Özellikle çizilmeye hassas tava yüzeylerinde sert tel sünger kullanımından kaçınılması gerektiğini vurgulanıyor. Aksi halde tava yüzeyinin zarar görebileceği ifade ediliyor.

DOĞAL YÖNTEMLERE İLGİ BÜYÜK

Son dönemde kimyasal temizlik ürünlerine alternatif olarak doğal yöntemlere olan ilgi artış gösteriyor. Sirke, karbonat ve limon gibi malzemeler, hem ekonomik hem de pratik çözümler sunduğu için sık tercih ediliyor.

Tavaların kullanım sonrası bekletilmeden temizlenmesinin, yanık oluşumunu azaltabileceğini belirtiliyor. Düzenli bakımın hem hijyen hem de mutfak ekipmanlarının kullanım ömrü açısından önemli olduğu ifade ediliyor.