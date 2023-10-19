Nişan töreninde küçük çocuk damadın suyunu alıp içti! Gelinle damat hiçbir şey yapmadan sadece izledi

Bir sosyal medya kullanıcısı nişanında yeğeniyle yaşadığı ilginç bir anı paylaşarak sosyal medya kısa sürede viral oldu. Küçük yeğen fotoğraf çekimi sırasında damada sunulan suyu içti. Gelin ve damat ne yapacağını bilemeden o anı sadece izlemeyi tercih etti.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Damat ve gelinin karşısında duran küçük çocuğu kolundan tutarak çeken konuklardan biri girişiminde başarılı olamadı ve küçük çocuk aynı yerde durmaya devam etti. Sosyal medyada viral olan görüntüler kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten çocukların özel günlerden uzak tutulması gerekiyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çocukları pistten alalım" yorumunu yaptı.