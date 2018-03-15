Nişan ve düğün öncesi estetik tercihleri

Ameliyatsız Uygulamalar Revaçta
Noninvaziv olarak tabir edilen “ameliyatsız yöntemler”, genel anestezi gerektirmeyen ve vücudu zorlamayan işlemlerdir. Bu işlemler arasında akla ilk gelenler şunlardır:
-Botox: Kırışıklıkların giderilmesinde etkilidir.
-Dolgular: Dudak, elmacık kemikleri, çene ucu, yanak, yanak-burun arası oluk, şakak ve göz altı gibi bölgelerde hacim kaybının giderilmesinde veya belirginleştirilmesinde kullanılabilir.
-Mezoterapi ürünleri: Bu ürün yelpazesi son derece geniştir. Nem verenler, antioksidanlar, leke açıcılar, vitamin kompleksler bu ürünlerden bazılarıdır.
-Radyofrekans, ultrason bazlı teknolojiler: Derinin alt tabakasında kollajen üretimini tetikleyerek derinin sıkılaşmasına yardımcı olurlar.
-Soğuk lipoliz: Bölgesel yağ dokusu fazlalıklarının dondurma yöntemiyle eritilmesidir. Bu yöntem çoğunlukla birden fazla seans gerektirir. Zaman yönetimi önemlidir.
Ameliyat gerektirmeyen bu yöntemler düğünden birkaç hafta önce yapılmalıdır. Oluşabilecek kızarıklıklar ve şişliklerin geçmesi için ameliyatlar kadar olmasa da zamana ihtiyaç vardır. Yüzde cilt yenileme gerektiren işlemlerin (lazerler, peeling, demabrazyon vb.) Mart-Nisan aylarından sonra yapılması tehlikelidir. Bu işlemler, güneşin etkisiyle yüz derisinde lekelenmeye neden olabilir.
Vakit Varsa Estetik Operasyonlar Yapılabilir
Düğün-nişan gibi organizasyonlara 4 haftadan uzun zaman varsa ameliyatlar düşünülebilir. Genellikle talep edilen ameliyatlar şunlardır:
-Meme büyütme, dikleştirme.
-Liposuction ile vücut şekillendirme.
-Yağ enjeksiyonu ile yüz gençleştirme, meme veya kalça belirginleştirme. (Bu yöntemle hem fazlalıklardan kurtulabilir hem de yüz, meme veya kalça bölgesine, hatları belirginleştirmek için yağ enjeksiyonu yapılabilir.)
Herhangi bir cerrahi müdahale sonrası ilgili bölgenin toparlanması için mutlaka yeterli bir zaman ayırılması gerektiği unutulmamalıdır. Cerrahiye göre değişmekle beraber, bu süre “minimum 4 hafta, ideali ise 3 aydır” denebilir. Evlilik hazırlığı önemli ve zor bir süreçtir. Her tip müdahale, dikkatli ve tüm yönleri dikkate alınarak düşünülmeli ve gerçekleştirilmelidir!
Doç. Dr. Çiğdem Ünal
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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