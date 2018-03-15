KADIN

Nişan ve düğün öncesi estetik tercihleri

Doç. Dr. Çiğdem Ünal Doç. Dr. Çiğdem Ünal
GENEL HABERLERİ  | 15.03.2018 14:44 | Son Güncelleme

Evlilik, hayatımızdaki en önemli kararlardan biri. Düğün ve nişan gibi süreçler de hayatımızın bu önemli dönüm noktasında en güzel görünmek isteyeceğimiz anlardan. Peki, güzel görünmek istediğimiz bu anlar için plastik cerrahi sizlere neler vadediyor? Doç. Dr. Çiğdem Ünal, nişan ve düğün öncesi estetik tercihleri hakkında bilgi verdi.

Nişan ve düğün öncesi estetik tercihleri

Ameliyatsız Uygulamalar Revaçta

Noninvaziv olarak tabir edilen “ameliyatsız yöntemler”, genel anestezi gerektirmeyen ve vücudu zorlamayan işlemlerdir. Bu işlemler arasında akla ilk gelenler şunlardır:

-Botox: Kırışıklıkların giderilmesinde etkilidir.

-Dolgular: Dudak, elmacık kemikleri, çene ucu, yanak, yanak-burun arası oluk, şakak ve göz altı gibi bölgelerde hacim kaybının giderilmesinde veya belirginleştirilmesinde kullanılabilir.

2

-Mezoterapi ürünleri: Bu ürün yelpazesi son derece geniştir. Nem verenler, antioksidanlar, leke açıcılar, vitamin kompleksler bu ürünlerden bazılarıdır.

-Radyofrekans, ultrason bazlı teknolojiler: Derinin alt tabakasında kollajen üretimini tetikleyerek derinin sıkılaşmasına yardımcı olurlar.

-Soğuk lipoliz: Bölgesel yağ dokusu fazlalıklarının dondurma yöntemiyle eritilmesidir. Bu yöntem çoğunlukla birden fazla seans gerektirir. Zaman yönetimi önemlidir.

Ameliyat gerektirmeyen bu yöntemler düğünden birkaç hafta önce yapılmalıdır. Oluşabilecek kızarıklıklar ve şişliklerin geçmesi için ameliyatlar kadar olmasa da zamana ihtiyaç vardır. Yüzde cilt yenileme gerektiren işlemlerin (lazerler, peeling, demabrazyon vb.) Mart-Nisan aylarından sonra yapılması tehlikelidir. Bu işlemler, güneşin etkisiyle yüz derisinde lekelenmeye neden olabilir.

Vakit Varsa Estetik Operasyonlar Yapılabilir

Düğün-nişan gibi organizasyonlara 4 haftadan uzun zaman varsa ameliyatlar düşünülebilir. Genellikle talep edilen ameliyatlar şunlardır:

-Meme büyütme, dikleştirme.
-Liposuction ile vücut şekillendirme.

3

-Yağ enjeksiyonu ile yüz gençleştirme, meme veya kalça belirginleştirme. (Bu yöntemle hem fazlalıklardan kurtulabilir hem de yüz, meme veya kalça bölgesine, hatları belirginleştirmek için yağ enjeksiyonu yapılabilir.)

Herhangi bir cerrahi müdahale sonrası ilgili bölgenin toparlanması için mutlaka yeterli bir zaman ayırılması gerektiği unutulmamalıdır. Cerrahiye göre değişmekle beraber, bu süre “minimum 4 hafta, ideali ise 3 aydır” denebilir. Evlilik hazırlığı önemli ve zor bir süreçtir. Her tip müdahale, dikkatli ve tüm yönleri dikkate alınarak düşünülmeli ve gerçekleştirilmelidir!

Doç. Dr. Çiğdem Ünal
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
www.drcigdemunal.com
https://www.instagram.com/drcigdemunal
https://www.facebook.com/drcigdemunal

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Nişan ve düğün öncesi estetik tercihleri estetik

En Çok Okunan Haberler

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Neslihan Atagül makyajsız halini paylaştı!

Neslihan Atagül makyajsız halini paylaştı!

Seren Serengil, Yaşar İpek'i yerden yere vurdu!

Seren Serengil, Yaşar İpek'i yerden yere vurdu!

'Dünya TV tarihinde bir ilki yaşadık' diyen Acun Ilıcalı 4 ülkede birinci oldu!

'Dünya TV tarihinde bir ilki yaşadık' diyen Acun Ilıcalı 4 ülkede birinci oldu!

İlginizi Çekebilir

Kalın bel ve göbek hangi tehlikeli hastalığın habercisi?

Kalın bel ve göbek hangi tehlikeli hastalığın habercisi?

Göğüs büyüklüğünüz sizi sosyal hayatınızdan alı koymasın

Göğüs büyüklüğünüz sizi sosyal hayatınızdan alı koymasın

Poposu için yakında Türkiye'ye gelecek

Poposu için yakında Türkiye'ye gelecek

Baştan yaratılan ünlülerin güzellik sırları

Baştan yaratılan ünlülerin güzellik sırları

Plastik cerrahinin ortaya çıkış öyküsü şaşırtıyor

Plastik cerrahinin ortaya çıkış öyküsü şaşırtıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
45 Yıllık Kariyerinde Dünyada Sahne Aldığı Festivallerle Selda Bağcan

45 Yıllık Kariyerinde Dünyada Sahne Aldığı Festivallerle Selda Bağcan

Kız kardeşinizi sevmeniz için 9 neden

Kız kardeşinizi sevmeniz için 9 neden

Hayata Yeniden Başlayanlara

Hayata Yeniden Başlayanlara

Morris Associates Sanat Oluşumunun Türkiye'ye giriş tanıtım resepsiyonu gerçekleştirildi

Morris Associates Sanat Oluşumunun Türkiye'ye giriş tanıtım resepsiyonu gerçekleştirildi

'Takipçi sayımız 500.000 olsun ağda yaptıracağım' diyen editörlerin hazin sonu

'Takipçi sayımız 500.000 olsun ağda yaptıracağım' diyen editörlerin hazin sonu

Atatürk'ün katıldığı son 19 Mayıs töreninden görüntüler!

Atatürk'ün katıldığı son 19 Mayıs töreninden görüntüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.