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Nissan’dan 2020 yılının son kampanyası! Nissan araba fiyatları düştü mü?

25.12.2020 12:21 | Son Güncelleme:
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Nissan’dan 2020 yılının son kampanyası! Nissan araba fiyatları düştü mü?

Nissan, tasarım değişiklikleri ve ek donanımlarıyla dikkat çeken Qashqai Midnight Edition için sunduğu cazip kampanyasıyla seneyi kapatıyor.

Nissan’dan 2020 yılının son kampanyası haberleri, marka severleri heyecanlandırdı. Marka Qashqai Midnight Edition versiyonunu, 319.900 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla satışa sundu. 120.000 TL’ye 12 Ay 0,99% kredi kampanyası da müşterileri bekliyor.

NISSAN’DAN 2020 YILININ SON KAMPANYASI

Nissan, bir dizi tasarım değişikliği ve ek donanımlarıyla Qashqai Midnight Edition versiyonunu tanıtmıştı. Kompakt SUV sınıfının yaratıcısı olan ve hem bireysel hem de aile kullanımına da uygunluğuyla beğeni toplayan Qashqai, Midnight Edition tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Nissan senenin son kampanyası olarak 1.3 benzinli otomatik Midnight Edition 319.900 TL, 1.5 dizel otomatik Midnight Edition versiyonu ise 339.900 TL avantajlı fiyatlarıyla müşterileriyle buluşturuyor. Ayrıca 120.000 TL’ye 12 Ay 0,99% kredi kampanyası da müşterileri bekliyor.

Nissan’dan 2020 yılının son kampanyası Nissan araba fiyatları düştü mü

NISSAN GÜVENLİKTEN ÖDÜN VERMİYOR!

Nissan Qashqai Midnight Edition, akıllı çarpışma önleme sistemi, akıllı otomatik uzun far asistanı, akıllı anahtar gibi birçok Nissan Intelligent Mobility özelliğiyle de güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunmaya devam ediyor.

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