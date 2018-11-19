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Nissan'ın Üst Yöneticisi hakkında maaşını düşük gösterme suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 13:54 | Son Güncelleme

Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığının başkanı Carlos Ghosn, Tokyo'da savcılar tarafından sorgulanıyor

Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığının başkanı Carlos Ghosn'un maaşını düşük göstermekle suçlandığı bildirildi.

Kyodo'nun haberine göre, Brezilya doğumlu Fransız vatandaşı 64 yaşındaki Ghosn'un, Tokyo'da maaşını düşük göstermek suçlamasıyla savcılar tarafından sorgulandığı belirtildi.

Nissan şirketinden yapılan açıklamada, iç soruşturmanın Ghosn'un maaşını yıllardır düşük gösterdiğini ortaya koyduğu ve Üst Yöneticinin görevine son verileceği ifade edildi.

Açıklamada, Carlos Ghosn'un firma kazancının şahsi kullanımı dahil diğer kusurlu davranışlarının da tespit edildiği kaydedildi.

Ghosn, 1999 yılında Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörlüğü sıfatıyla Nissan'a gelmişti.

Şirketin iyileştirilmesine yönelik fabrikaların kapatılması dahil katı yeniden yapılanma önlemlerine öncülük eden Ghosn, 2001 yılında hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan'ın Üst Yöneticiliğine getirildi, 2005'te de Renault'nun Üst Yöneticisi oldu.

Yakıt veri manipülasyonu skandalının vurduğu Mitsubishi şirketi de 2016 yılında Nissan-Renault'nun sermaye ortaklığına katıldı.

Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığı, bu yılın ilk yarısında 5,54 milyon araçla, başlıca rakibi Volkswagen'i geride bırakarak dünyanın en büyük otomobil satıcısı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Carlos Ghosn Mitsubishi nissan Renault

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