Nizamettin Günel, Sarıyer Belediye Başkanlığı için CHP'den aday adayı oldu

CHP'li Nizamettin Günel, Sarıyer için aday adaylığı başvurusunu resmen yaptı.

Başvurunun ardından açıklamalarda bulunan Günel şu ifadeleri kullandı;

Saygıdeğer Sarıyerli komşularım, bugün, Cumhuriyet Halk Partisi Sarıyer Belediye Başkanlığı için aday adaylığımı açıklamak istiyorum. Sarıyer'in güzelliklerini, potansiyelini ve halkının beklentilerini göz önünde bulundurarak, şeffaf, katılımcı ve hizmet odaklı bir yönetim anlayışıyla belediyemizi daha da ileriye taşımayı hedefliyorum.

Toplumumuzun her kesimini kucaklayan bir platform oluşturarak, ortak akıl ve dayanışma ruhuyla Sarıyer'i daha yaşanabilir bir yer haline getireceğimize inanıyorum. Desteklerinizle birlikte, daha adil, sürdürülebilir ve kültürel bir Sarıyer için birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum.

Sarıyer'e ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan bağlılığımı, deneyimimi ve enerjimi bu hizmet yolculuğunda sizlerle paylaşmak için buradayım. Hep birlikte, Sarıyer'i geleceğe taşımak için el birliğiyle çalışacağımıza inancım tam.

Teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.

NİZAMETTİN GÜNEL KİMDİR?

01.01.1954 Yeniköy Şiran doğumludur. İlkokulu Yeniköy’de okudu. Emirgan ortaokulu ve Etiler Lisesi’ni bitirdi.

Galatasaray Mühendislik Okulu’ndan İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu. 2 yıl statik projelerde çalıştı. 22 yıl İsviçre Firması SİKA’da müdür olarak görev yaptı.

19 yıldır BASF Firması’nda çeşitli bölümlerde satış-pazarlama müdürü olarak çalıştı. Şu anda BASF Firması’nda KEY ACCOUNT MANAGER olarak çalışmaktadır.

2 dönemdir Sarıyer Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeliği, Kentsel Yenileme Komisyonu görevini yapmakta.





