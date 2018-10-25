HABER

NN, meme kanserine karşına çalışanlarını uyardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 16:41 | Son Güncelleme

NN Hayat ve Emeklilik, çalışanlarında meme kanserine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla örnek olacak bir etkinlik gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - NN Hayat ve Emeklilik, çalışanlarında meme kanserine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla örnek olacak bir etkinlik gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çalışanlarına verdiği önemi "Önce Sen" mottosuyla ilan eden NN Hayat ve Emeklilik, meme kanseri farkındalık ayında, çalışanları için bir etkinlik düzenlendi. Kadınların siyah, erkeklerin beyaz giyindikleri etkinlikte, NN Genel Müdürlüğü, pembe balonlar ile süslendi.

Ofiste bir anda TRT Sanatçısı Mehmet Dağ’ın klarneti ile yorumladığı şarkıyı duyan NN çalışanları, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mehmet Dağ’ın klarnetine, şirketin Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi Emine Sebilcioğlu, Emel Sayın’ın "Rüyalar Gerçek Olsa" şarkısıyla eşlik etti. 3 yıl önce yakalandığı meme kanserinden erken teşhis ile kurtulan Emine Sebilcioğlu, eğlenceli yorumuyla çalışanları coşturdu. Alkışlarla tempo tutan çalışanların ilk anda yaşadıkları şaşkınlık yerini eğlenceye bıraktı.

Sebilcioğlu, çalıştığı plazanın 4 katını ayrı ayrı turlayarak, iş arkadaşlarına kendi hikayesinden örnek göstererek “erken teşhis hayat kurtarır” mesajı verdi. Sebilcioğlu’na destek veren NN’in genel müdür yardımcıları da "ihmal etme harekete geç" diyerek kadın çalışanlara mamografi çektirmeleri konusunda tavsiyede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emine Sebilcioğlu, şunları kaydetti:

“42 yaşımda tamamen bir tesadüf sonucu meme kanseri olduğumu öğrendim. Neyse ki çok erken bir evrede teşhis konuldu. Cerrahi müdahale akabinde radyoterapi ve halen devam eden hormon tedavisiyle 5 yıllık kritik sürecin 3 yılını geride bıraktım. Doktorum, bu hastalığın ‘kendini unutan kadın hastalığı’ olduğunu söylediğinde önemli bir gerçeğin farkına vardım. Tüm imkânlara sahip olmama rağmen, zaman ayırıp mamografi çektirmeyi 2 yıl boyunca ihmal etmiştim. Bu nedenle NN olarak her türlü sağlık imkanı olduğu halde kendi rutin muayenelerini ihmal eden arkadaşlarımızı harekete geçirebilmek, bu konuda bir farkındalık oluşturabilmek adına böyle bir yola başvurduk.”

Yaklaşık 197 kadın çalışanın bulunduğu NN Hayat ve Emeklilik’te erkek çalışanlar da pembe kurdele takarak etkinliğe destek verdi.

PARTNERSamsung katlanabilir ekranlı bilgisayar üretebilirSamsung katlanabilir ekranlı bilgisayar üretebilir
Şehidin son sözleri kahretti!Şehidin son sözleri kahretti!
Nevşehir Valisi'nden 'magandalara müdahale' emriNevşehir Valisi'nden 'magandalara müdahale' emri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri NN Hayat ve Emeklilik

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Demet Akalın'ı çıldırtan olay! 'Ana avrat...'

Demet Akalın'ı çıldırtan olay! 'Ana avrat...'

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

NYT, Erdoğan’ı önce övdü sonra sorguladı

NYT, Erdoğan’ı önce övdü sonra sorguladı

İlginizi Çekebilir

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Meteoroloji'den 8 ile uyarı: Sağanak ve kar geliyor!

Meteoroloji'den 8 ile uyarı: Sağanak ve kar geliyor!

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şehidin son sözleri kahretti!

Şehidin son sözleri kahretti!

Mersin'de askeri araç devrildi: 7 asker yaralı!

Mersin'de askeri araç devrildi: 7 asker yaralı!

Ayten Keklik cinayetinde yeni gelişme! Her şeyi mahkemede anlattı

Ayten Keklik cinayetinde yeni gelişme! Her şeyi mahkemede anlattı

Suudi Arabistan, konsolosluktaki kuyunun aranmasına izin vermedi

Suudi Arabistan, konsolosluktaki kuyunun aranmasına izin vermedi

TEM Otoyolu'nda kaza... Uzun araç kuyrukları oluştu!

TEM Otoyolu'nda kaza... Uzun araç kuyrukları oluştu!

ANAR'ın sahibi Uslu'dan dikkat çeken yorum: AK Parti'de Ankara ve İstanbul şimdi zora girdi!

ANAR'ın sahibi Uslu'dan dikkat çeken yorum: AK Parti'de Ankara ve İstanbul şimdi zora girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.