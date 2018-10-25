NN, meme kanserine karşına çalışanlarını uyardı

İSTANBUL (AA) - NN Hayat ve Emeklilik, çalışanlarında meme kanserine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla örnek olacak bir etkinlik gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, çalışanlarına verdiği önemi "Önce Sen" mottosuyla ilan eden NN Hayat ve Emeklilik, meme kanseri farkındalık ayında, çalışanları için bir etkinlik düzenlendi. Kadınların siyah, erkeklerin beyaz giyindikleri etkinlikte, NN Genel Müdürlüğü, pembe balonlar ile süslendi.

Ofiste bir anda TRT Sanatçısı Mehmet Dağ’ın klarneti ile yorumladığı şarkıyı duyan NN çalışanları, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mehmet Dağ’ın klarnetine, şirketin Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi Emine Sebilcioğlu, Emel Sayın’ın "Rüyalar Gerçek Olsa" şarkısıyla eşlik etti. 3 yıl önce yakalandığı meme kanserinden erken teşhis ile kurtulan Emine Sebilcioğlu, eğlenceli yorumuyla çalışanları coşturdu. Alkışlarla tempo tutan çalışanların ilk anda yaşadıkları şaşkınlık yerini eğlenceye bıraktı.

Sebilcioğlu, çalıştığı plazanın 4 katını ayrı ayrı turlayarak, iş arkadaşlarına kendi hikayesinden örnek göstererek “erken teşhis hayat kurtarır” mesajı verdi. Sebilcioğlu’na destek veren NN’in genel müdür yardımcıları da "ihmal etme harekete geç" diyerek kadın çalışanlara mamografi çektirmeleri konusunda tavsiyede bulundu.