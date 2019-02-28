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"Nöbet" 3 Mart'ta yayımlanmaya başlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 15:54 | Son Güncelleme

"Nöbet" 3 Mart'ta yayımlanmaya başlanacak

İSTANBUL (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör mücadelesini anlatan dizi "Nöbet", 3 Mart'ta Show TV'de izleyiciyle buluşacak.

Başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık'ın paylaştığı yapım, her pazar 20.00'de yayımlanacak.

Yönetmenliğini Gökhan Erkut'un üstlendiği dizinin konusu kısaca şöyle:

"Jandarma Yüzbaşı Orhan Korkut, teröristlerle yaşanan sıcak çatışmada askerini korumak için canını feda ederek şehit düşer. Onun yerine gelen Binbaşı Barış, evlatlarının başını öne eğmemeye ve Orhan Yüzbaşı'yı şehit eden hainleri bulmaya yemin etmiştir. Jandarma Özel Harekat Timi'nin Komutanı Jandarma Yüzbaşı Yiğit Alkan ise dağlarda Orhan Yüzbaşı'nın şehit olduğu saldırının da arkasında olan 'Jiyan' kod adlı teröristin peşindedir, devre arkadaşı ve yakın dostunu öldüren teröristi bulmaya kararlıdır. İki gözüpek asker, Hatay'da huzursuzluk çıkarmak isteyenlere karşı birlikte mücadele eder."

Yapımını Pana Film, yapımcılığını Necati Şaşmaz'ın gerçekleştirdiği dizide ayrıca İbrahim Kendirci, Nevzat Yılmaz, Tuncay Beyazıt, Sultan Elif Taş, Gökhan Gencebay, Murat Kılıç, Yılmaz Meydaneri, Burak Sarımola, Salih Bayraktar, Kaan Sevi, Bahadır Buyruk ve Orkun Ok rol alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
dizi Nöbet TSK Yurdaer Okur

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