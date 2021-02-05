Nokia 1.4 özellikleri ile neler sunuyor?

Nokia'nın yeni telefonu Nokia 1.4 genel olarak değerlendirildiğinde tatmin edici sonuçlar çıkartabilir. Ancak cihazın Samsung, Xiaomi ve Apple gibi şirketlerin amiral gemisi modelleriyle mücadele etmesi pek kolay olmayacak. Çünkü Nokia 1.4 akıllı telefon giriş seviye özelliklere sahip.
Nokia 1.4'ün ilk değerlendirilecek özelliği tasarımıyla ilgili. Cihaz damla çentikli bir yapıda. Bu bize Xiaomi cihazlarını anımsatıyor.
Bu cihazın özellikleri giriş seviye modeller için gayet yeterli.
Cihazın mavi ve mor renk gibi seçenekleri bulunuyor.
Bu cihazın fiyatı 119 dolar olarak belirlendi. Güncel kur ile 856 TL olan bu telefon giriş seviyesi telefon arayanların dikkat çekebilir.
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