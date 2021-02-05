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Nokia 1.4 özellikleri ile neler sunuyor?

05.02.2021 10:35 | Son Güncelleme:
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Nokia 1.4 özellikleri ile neler sunuyor?

HMD Global bünyesindeki Nokia, Nokia 1.4'ü tanıttı. Firmanın yeni akıllı telefonu Nokia 1.4, fiyatı ve özellikleriyle dikkat çekiyor. Hadi gelin tüm ayrıntılara birlikte bakalım.

Nokia'nın yeni telefonu Nokia 1.4 genel olarak değerlendirildiğinde tatmin edici sonuçlar çıkartabilir. Ancak cihazın Samsung, Xiaomi ve Apple gibi şirketlerin amiral gemisi modelleriyle mücadele etmesi pek kolay olmayacak. Çünkü Nokia 1.4 akıllı telefon giriş seviye özelliklere sahip.

Nokia 1.4'ün ilk değerlendirilecek özelliği tasarımıyla ilgili. Cihaz damla çentikli bir yapıda. Bu bize Xiaomi cihazlarını anımsatıyor.

NOKİA 1.4 ÖZELLİKLERİ NELER?

Bu cihazın özellikleri giriş seviye modeller için gayet yeterli.

  • 6,5 inç büyüklüğünde ekranı ve HD+ çözünürlüğü var.
  • Cihazda yer alan batarya 4.000 mAh kapasiteye sahip.
  • Android 10 Go işletim sistemi cihazda yer alıyor.
  • İşlemci olarak Snapdragon 215 tercih edildi.
  • RAM olarak 3 GB ve 64 GB kadar depolama tercih edildi.
  • 8 MP + 2 MP arka kamera ve 5 MP ön kamera kullanıldı.

Cihazın mavi ve mor renk gibi seçenekleri bulunuyor.

NOKİA 1.4 FİYATI NE KADAR?

Bu cihazın fiyatı 119 dolar olarak belirlendi. Güncel kur ile 856 TL olan bu telefon giriş seviyesi telefon arayanların dikkat çekebilir.

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