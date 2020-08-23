HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Nokia 3.4 özellikleri sonunda netleşti

Nokia 3.4 özellikleri sonunda netleşti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.08.2020 11:06 | Son Güncelleme

Nokia’nın orta segmentteki yeni modeli performans testinde ortaya çıktı. İşte Nokia 3.4 özellikleri ve diğer detaylar.

Nokia 3.4 özellikleri sonunda netleşti

HMD Global bünyesine girdikten sonra adeta küllerinden doğan Nokia orta segmentteki model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Finli üretici yeni döneminde aynı Çinli üreticiler gibi orta seviye modellere ağırlık vererek uygun fiyat politikasıyla müşteri kitlesini genişletmeyi başardı.

Akıllı telefonlar haricinde klasik cep telefonlarıyla da önemli bir atılım gerçekleştiren Nokia, tüm bu başarılı çizgiye rağmen hala eski günlerinin uzağında bile değil.
Yine de orta seviyedeki model sayısını arttırmaya devam eden Finli üretici elbet global pazarda ilk 5 içerisinde kendisine yer bulabilecektir. Zira Nokia geçtiğimiz yılı ilk 10 içerisinde kapatmayı başarmıştı.

Nokia’nın zirveye yürüyüşünde önemli pay sahibi olması beklenen modellerden birisi de Nokia 3.4 olacak. Uygun fiyatıyla cazibe merkezi olması beklenen model geçtiğimiz gün performans testinde ortaya çıktı. Böylece telefonun bazı özellikleri de netlik kazanmış oldu.

Nokia 3.4 gücünü Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 460 yonga setinden alacak. Cihazın sistemini 3GB RAM ile desteklemesi bekleniyor. Nokia’nın yeni orta seviye modelini 3 Eylül’de satışa sunacağı da sızdırılan bilgiler arasında.
Nokia 3.4 özellikleri itibariyle orta segmentin giriş basamağına hitap eden bir cihaz. Dolayısıyla fiyatı da 100 dolar civarında olacaktır. Zira yüksek bir etiket Nokia 3.4’ün Çinli rakipleriyle rekabetini zorlaştıracaktır.

NBA 2K21 MyTEAM nasıl olacak?

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROtelde gergin anlar! Otelde gergin anlar!
Uygun fiyatlı yeni Xiaomi Poco modeli geliyorUygun fiyatlı yeni Xiaomi Poco modeli geliyor
Bu alışkanlıklar saç dökülmesine sebep oluyorBu alışkanlıklar saç dökülmesine sebep oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Eleme adayı belli olurken ortalık karıştı! Kağıdı fırlattı
Eleme adayı belli olurken ortalık karıştı! Kağıdı fırlattı
Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı! Alarm verildi
Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı! Alarm verildi
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
İstanbul'da korkunç kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
İstanbul'da korkunç kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Önünde diz çöktü! Olay poza bomba yorum: Düğüne çağırmadınız...
Önünde diz çöktü! Olay poza bomba yorum: Düğüne çağırmadınız...
5 ay sonra bu sabah yeniden başladı
5 ay sonra bu sabah yeniden başladı
İlginizi Çekebilir
Samsung'tan trafo gibi telefon geliyor!
Samsung'tan trafo gibi telefon geliyor!
Uzaydan internet ne kadar hızlı?
Uzaydan internet ne kadar hızlı?
Uygun fiyatlı oyun bilgisayarı! Xiaomi Redmi G
Uygun fiyatlı oyun bilgisayarı! Xiaomi Redmi G
Güneş'te dev leke tehlikesi: Katil patlamalar yaşanabilir!
Güneş'te dev leke tehlikesi: Katil patlamalar yaşanabilir!
Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
Uygun fiyatlı iPhone 12 geliyor! İşte muhtemel fiyatı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AirBnb ev partilerini yasakladı
AirBnb ev partilerini yasakladı
ZTE Axon 20 5G 1 Eylül’de satışa çıkıyor!
Ekran altı kameralı telefon
Uygun fiyatlı yeni Xiaomi Poco modeli geliyor
Uygun fiyatlı yeni Xiaomi Poco modeli geliyor
Sizi tarihsel bir kahramana dönüştürecek bilgisayar oyunları!
Sizi tarihsel bir kahramana dönüştürecek bilgisayar oyunları!*
Telefonu sürekli kablosuz şarj aletiyle şarj ederseniz...
Telefonu sürekli kablosuz şarj aletiyle şarj ederseniz...
Realme 6i takipçilerini sevindirecek harika özelliklerle geliyor! İşlemcisi..
Realme 6i takipçilerini sevindirecek harika özelliklerle geliyor! İşlemcisi..
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.