Nokia, etkinliği için resmi tarih paylaştı!

Nokia, bir süredir sessizlik içerisinde. HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren firma, özellikle amiral gemisi akıllı telefon üretimi konusunda bir süredir kayda değer bir adım atmış değil. Fakat yakın zamanda çıkan iddialar, Nokia'nın harekete geçtiğine yönelik umutları artırdı. Hatta bu iddialarla birlikte Nokia'nın Nokia G10 adında bir oyuncu telefonu çıkartacağı da söylendi. Bu söylentilerin ardından Nokia, düzenleyeceği etkinlik için sürpriz bir tarih paylaştı.

İŞTE YENİ NOKİA ETKİNLİĞİNİN TARİHİ

Nokia internet sitesi üzerinden yayınladığı bilgilere göre, 8 Nisan'da bir etkinlik düzenleyecek. Etkinliğin konusu hakkında herhangi bir ipucu paylaşmayan akıllı telefon üreticisinin, Nokia G10 da başta olmak üzere bazı akıllı telefonlarını bu etkinlikte görücüye çıkartması muhtemel görünüyor.

NOKİA G10 VE FAZLASI

Nokia G10'un özellikleri için konuşulan çok fazla detay var. Ancak genel olarak baktığımızda telefonun Snapdragon 775G işlemcisi ile geleceği söyleniyor. Nokia'nın etkinlikte tanıtma ihtimali olan diğer bir telefon, yani Nokia 9.3 ise uzun bir zamandır beklenen Nokia amiral gemisi modeli olacak gibi görünüyor. Zira telefonun Snapdragon 888 veya Snapdragon 870 işlemci ile gelmesi öngörülüyor. Tüm bu iddiaların doğru olup olmadığını muhtemelen 8 Nisan akşamı öğreneceğiz.

