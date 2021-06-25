Nokia G20, ABD’de satışa çıktı! İşte fiyatı

Nokia G20, özellikleri ve yapay zeka destekli pil yapılandırmasıyla uygun fiyatlı telefon pazarını hedefliyor. Akıllı telefonun arka yüzeyinde dörtlü kamera sistemi bulunuyor.

İŞTE NOKIA G20'NİN ÖZELLİKLERİ

Nokia, G20'ye 3 yıllık bir süre boyunca düzenli güncellemeler sunmayı planlıyor. Ayrıca telefonda bir yüz kilidi açma mekanizması ve parmak izi sensörü de var.

Cihazı 1 Temmuz’dan itibaren şirketin resmi web sitesi aracılığıyla satın almak mümkün. Nokia G20, Helio G35 yonga setine sahip ve 6.52 inçlik HD+ ekranı ile Android 11 işletim sistemini çalıştırıyor.

Nokia, iki yıllık büyük işletim sistemi yükseltmeleri ve üç yıllık güvenlik güncellemeleri vaat ettiğinden, akıllı telefon ayrıca Android 12 ve 13 işletim sistemlerine de geçebilecek.

Nokia G20'nin kamera bölümü toplam beş kameradan oluşuyor. çentik içinde 8MP selfie kamera, arkadaki 48MP birincil kamera ile 5MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik birimi birleştiriliyor.

Bütçe dostu akıllı telefonda ayrıca biyometrik kimlik doğrulama için yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucusu da yer alıyor. Batarya tarafında 10W’a kadar güç veren 5.050 mAh pil mevcut. Bağlantı noktası ise USB-C bağlantı noktası olarak karşımıza çıkıyor.

Türkiye’de PlayStation oyunlarına şok zam!

