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Nöral terapi hangi hastalıklarda kullanılır? Nöral terapi ile zayıflamak mümkün mü?

27.02.2023 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nöral terapi regülasyon yani vücudun bazı bölgelerine lokal anestezik madde kullanılarak yapılan bir tedavidir. Ülkemizde son zamanlarda daha çok tercih edilmeye başlanan bu tedavi yöntemine neredeyse isteyen herkes başvurabilir. Nöral terapi genellikle vücudun kendi içerisinde yapması gereken iyileştirme veya onarma işlemi gerçekleşmediğinde kullanılır. Peki, bu nöral terapi hangi hastalıklarda kullanılır?

Nöral terapi hangi hastalıklarda kullanılır? Nöral terapi ile zayıflamak mümkün mü?

Nöral terapi her yaşta insan için uygulanabilir. Tansiyon, şeker hastalığı, kalp hastalığı gibi hastalıklar tedavi için engel değildir. Nöral terapi uygulamasında sadece kan sulandırıcı kullanan hastalarda bazı uygulamalarda dikkat edilmeli ve hassas bir tedavi süreci geçirilmelidir. Nöral terapi hemen hemen her hastalığın tedavisinde tamamlayıcı tıbbi yardım olarak kullanılabilen bir alternatif tıp yöntemidir.

Nöral terapi hangi hastalıklarda kullanılır?

Nöral terapi tedavisinin fayda gösterebileceği hastalık sayısı oldukça fazladır. Hemen hemen her hastalığın tedavisinde kullanılan nöral terapi sadece hastalık tedavisinde değil bağışıklığı güçlendirmek, toksinlerden arınmak ve antiaginig uygulamaları için de kullanılabilir. Fiziksel rahatsızlıkların yanı sıra nöral terapi psikolojik rahatsızlıkların da tedavisinde kullanılabilir. Gerçekten çok geniş kullanım alanı olan nöral terapi kısa sürede yanıt veren bir tedavi biçimidir. Hem iyileştirici hem de koruyucu hekimlik alanlarında kullanım alanı bulduğundan son zamanlarda tavsiye edilen tedavi şekillerinden biri olmuştur. "Nöral terapi hangi alanlarda kullanılır?" sorusu için şu cevabı verebiliriz:

  • Hormonal kaynaklı hastalıklar
  • Myofasial ağrı sendromu
  • Kronik yorgunluk
  • Dirsek problemleri
  • Sinir basısına bağlı hastalıklar
  • Yüz felci
  • Bel ve boyun fıtıkları
  • Trigeminal nevralji
  • Huzursuz bacak sendromu
  • Bacaklarda dolaşım bozuklukları
  • Diyabete bağlı gelişen nöropatik tablolar
  • Migren ve baş ağrıları
  • Astım ve allerji
  • Kronik enkeksiyon durumları
  • Zona hastalığı
  • Omuz ağrıları
  • Diz kireçlenmeleri, menisküs ve bağ lezyonları
  • Sporcularda görülen diz travmasına bağlı durumlar
  • İnfertilite
  • Barsak hastalıkları
  • Depresyon, anksiyete, uyku bozuklukları
  • Kronik pelvik ağrılar
  • Tedaviye dirençli ve tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonları ve disüri

Nöral terapi zayıflatır mı?

Nöral terapi bedenin her türlü fonksiyonuna etki eden otonomik sinir ağının beden dışından yapılan enjeksiyonlarla düzenlenmesine dayalı bir tedavi şeklidir. Nöral terapide yapılan enjeksiyon işlemlerinde seyreltilmiş hâldeki prokain veya lidokain gibi maddeler kullanılır. Bağırsaklarda meydana gelen patolojik sinirsel hafızanın sıfırlanması, kanlanmanın ve lenfatik drenajın gerçekleşmesi ve hormonal aksın tedavi edilmesi nöral terapi ile sağlanabilir. Nöral terapi ile zayıflama direkt olarak etkili ve mümkün olmasa da şelasyon uygulamasıyla birlikte kullanıldığında zayıflama konusunda etkili bir destekleyici görevi görebilir.

Nöral terapi etki süresi nedir?

Nöral terapi etki süresi tedavi şekline ve hastalığa göre değişir ve seanslar da buna göre belirlenir. Nöral terapide genellikle seanslar arasında en az 48 saatlik bir aralık bırakmak tavsiye edilir. Nöral terapinin uygulandığı hastaya ve hastalığa göre seanslar ve etki süresi değişebilir. Ancak genellikle başlangıçta haftada 2 uygulama olacak şekilde tedaviye başlanır. Tedaviye başlandıktan sonra gerekirse nöral terapi senasları haftada bire düşülebilir. Toplam seans da yine hastanın tedavide ilerleyişiyle ilişkilidir. Nöral terapide genellikle 6 ile 12 seans yeterli olarak görülür. Terapi süreci bu şekilde olmakla birlikte nöral terapinin etki süresi için kesin bir bilgi vermek doğru olmaz. Her hastanın bünyesi farklıdır.

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