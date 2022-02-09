Normal doğum yapacaklar dikkat! Doğru bilgilendirme sayesinde...

Anne adayları hamilelik sürecinde doğum ile ilgili bazı kafa karışıklıkları yaşayabiliyorlar. Normal doğum yapamaya karar veren anne adayları vajinal doğum hakkında doğru bilgi edinmelidirler. Vajinal doğumun kadın üzerindeki etkileri çok çeşitlidir. Zorlu bir süreçten geçen anne ve bebeğin kavuşması büyük bir coşkuyu da yanında getirir. Vajinal doğumda anne ve bebek sezaryen doğuma kıyasla çok daha hızlı kavuşmaktadır.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Miray Sekkin vajinal doğum hakkında bilgiler verdi. Op. Dr. Sekkin, “Doğum sürecinde rahimde kasılmalara sebep olan “oksitosin” hormonu yanında annede sakinleştirici ve uyku hali oluşturan morfin benzeri maddeler de doğal olarak salgılanmaktadır. Bu da konsantre olan bir kadının doğum sürecinden keyif almasına neden olur. Anne-bebek bağlanmasına katkıda bulunur. "

“ANNE ADAYININ ÇABASI VE ONA DESTEK OLAN AİLE ÖNEMLİ”

“Doğum sürecinin kaliteli geçmesinde anne adayının çabası kadar ona destek olan aile ve yakınlarının da etkisi vardır. Eşlerin arasının iyi ve birbirlerine olumlu yaklaşımları, destekleyici tavırları faydalıdır. Kendisini rahat ve güvende hissettirebilen doğum ekibi ve doğumu gerçekleştirecek kişinin seçilebilmesi de doğuma olumlu katkılarda bulunur. “

“ANNE ADAYININ DOĞUM HAKKINDA BİLGİLİ OLMASI DOĞUMU KOLAYLAŞTIRIR”

“Vajinal doğum, süreci itibariyle kimi zaman uzun ve bilinmezliklerle dolu olabilir. Bu sürece hazırlanmanın üç temel oyuncusu vardır: anne, bebek ve doğum yolu. Anne adayının doğum hakkında bilgisinin olması ve doğuma etkin olarak hazırlanması, normal vajinal doğumu oldukça kolaylaştırır. Sağlıklı beslenme ve yeterince kilo alınması annenin doğum sürecinde hareketlerine ve aktifliğine olumlu katkıda bulunur. “

“NORMAL DOĞUMDA DA ANNE VE BEBEK ÇEŞİTLİ PROBLEMLER YAŞAYABİLİR”

“Doğru nefes teknikleri, pelvik taban egzersizleri, doğru ıkınma ile doğum sancıları sırasında hem bebeğe giden oksijenin daha iyi olmasına hem de bebeğin doğum kanalında ilerlemesine katkıda bulunabilir. Bu şekilde perine yaralanmaları da minimuma iner. İkinci oyuncu olan bebeğin sağlık durumu da doğumun gerçekleşme şeklinde etkilidir. Bu durum genellikle bebek kalp atışları ve sancıların ilişkisini gösteren NST ve ultrason sonuçları ile değerlendirilir. Üçüncü oyuncu olan doğum yolu annenin kemik çatısı, rahim, rahim ağzı ve dış genital bölgeden oluşur. Bu yol ile bebeğin anne bedenine olan uyumu, rahmin kasılma gücü, geçirilmiş cerrahiler gibi pek çok faktör doğumun gerçekleşmesine engel veya destek olabilir. Doğum sürecinde bu üç oyuncuda oluşabilecek problemler sezaryen nedeni olabilir. Doğum şekli ve süreci pek çok faktörden etkilenebilen dinamik bir süreçtir. Vajinal doğumun pek çok artısı olmakla birlikte her doğumun ve gebeliğin kendi içerisinde riskleri bulunmaktadır. Anne veya bebek çeşitli problemler yaşayabilir. Bu problemlerle doğru mücadele etmek ve süreci sağlıkla sonuçlandırmak önemlidir. “ dedi.



