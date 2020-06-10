Normalleşme: Epidemiyologlar başkasına sarılma, uçağa binme gibi eylemleri ne zaman yapmayı planlıyor?

Başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede koronavirüs nedeniyle alınan önlemler gevşetilirken bilim insanları ve hükümetlerden temkinli davranmaya ve tedbir alınmaya devam edilmesi çağrısı yapılıyor.

Amerikan New York Times gazetesi de 511 epidemiyologun katılımıyla bir anket düzenledi.

Gazetenin araştırması, salgın hastalıklarla ilgili çalışmalar yapan ve alınacak önlemlerin belirlenmesinde etkili olan epidemiyologların artık küçük gruplar halinde sosyalleşme ve acil olmayan rahatsızlıkların tedavisi için doktora gitme konusunda kendilerini rahat hissettiklerini ortaya koydu.

Ancak bu virüse karşı etkili bir aşı ya da tedavi bulunana kadar maç, konser veya ayin gibi kalabalık ortamlara girmeyeceğini söyleyenler çoğunluğu oluşturuyor.

Araştırmaya katılan epidemiyologlar arasında bir daha asla tanıdıklarıyla selamlaşmak için sarılmayacağını ya da ellerini sıkmayacağını söyleyenler de var.

Bu yaz neleri tekrar yapacaklar?

Araştırmaya katılan epidemiyologların yüzde 64'ü, evlerine gelen kargo ya da mektupları dezenfekte etmeden eve almaya bu yaz içerisinde başlayacaklarını söyledi.