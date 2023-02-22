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Normalleşme tartışmalarına Ebru Polat da katıldı! 'Bazı insanların tuzu kurudur...'

22.02.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Doğu'da 40 binden fazla can alan deprem felaketi sonrası sosyal medyada normalleşme tartışması başladı. Bergüzar Korel ve Gizem Karaca'nın ardından bir normalleşme yorumu da Ebru Polat'tan geldi.

Normalleşme tartışmalarına Ebru Polat da katıldı! 'Bazı insanların tuzu kurudur...'

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medyayı ikiye bölen normalleşme tartışmasına katıldı.

''İNSANLARIN EKMEK PARASI BU''

Instagram hesabında takipçilerine seslenen Ebru Polat, ''Dün şarkıcı arkadaşlarımı gördüm. Utana sıkıla kafalarını eğe eğe 'Konsere çıkmam gerekiyor, inanın' falan diyorlardı. Ama nasıl utanıyorlar. Yapmayın gözünüzü seveyim, insanların ekmek parası bu, bazı insanların tuzu kurudur, mesela bazı oyuncular 'normalleşemezsiniz' diyor. Her şeyin bir yolu yordamı vardır tabi ki, mesela eğlence videoları atamazsınız. Ama tabi ki insanlar işine gidecek, tabi ki burada reklam yapacak. Normalleşmek başka, saçma sapan storyler atmak başka'' dedi.

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Normalleşme tartışmalarına Ebru Polat da katıldı! 'Bazı insanların tuzu kurudur...'

Polat, ''İnsanlar da çok gergin biliyorsunuz. Lütfen birbirimize karşı anlayışlı olalım'' sözleriyle paylaşımını sonlandırdı.

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