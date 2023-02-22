Normalleşme tartışmalarına Ebru Polat da katıldı! 'Bazı insanların tuzu kurudur...'

Ünlü şarkıcı Ebru Polat, sosyal medyayı ikiye bölen normalleşme tartışmasına katıldı.

''İNSANLARIN EKMEK PARASI BU''

Instagram hesabında takipçilerine seslenen Ebru Polat, ''Dün şarkıcı arkadaşlarımı gördüm. Utana sıkıla kafalarını eğe eğe 'Konsere çıkmam gerekiyor, inanın' falan diyorlardı. Ama nasıl utanıyorlar. Yapmayın gözünüzü seveyim, insanların ekmek parası bu, bazı insanların tuzu kurudur, mesela bazı oyuncular 'normalleşemezsiniz' diyor. Her şeyin bir yolu yordamı vardır tabi ki, mesela eğlence videoları atamazsınız. Ama tabi ki insanlar işine gidecek, tabi ki burada reklam yapacak. Normalleşmek başka, saçma sapan storyler atmak başka'' dedi.

Polat, ''İnsanlar da çok gergin biliyorsunuz. Lütfen birbirimize karşı anlayışlı olalım'' sözleriyle paylaşımını sonlandırdı.



