Norveç, bu konuda da birinciliği kimseye kaptırmadı

İsveç'teki LELO adındaki bir araştırma şirketi, en yoğun orgazm oranına sahip olan ülkeleri derledi. 21 ülkeden 2 bin 200 kişinin katıldığı ankette dünyanın en mutlu ülkesi olarak kabul edilen Norveç, en çok orgazm yaşayan ülke ünvanının da sahibi oldu.

Anket sonuçlarına göre, Norveç'teki katılımcıların yüzde 35'i günde en az bir kere orgazm olduklarını söylüyor. Almanlar en düşün orgazm oranına sahipken, yüzde 2,54'ü hiç orgazm olmadıklarını söyledi.

Şili, İtalya ve İspanya'nın en uç orgazm oranı yüzde 10 ila 13 arasında değişiyor. Avustralyalıların ise yüzde 2'si orgazm yaşadığını ifade ediyor.

Brezilya'nın ise en gürültülü orgazma sahip olduğu açıklandı. Norveç 39.9 ile Brezilya'yı takip ediyor. Buna karşılık, Portekizliler sevişirken sessiz olduklarını söylüyor.

Diğer ülkelerin bulguları da oldukça ilginç... Kanadalıların yüzde 15'i hiç orgazm yaşamadığını söylerken, Hırvatların yüzde 37,5'i orgazmı gürültülü yaşadığını, Britanyalıların yüzde ellisi günde en az bir kez orgazm olduğunu ifade ediyor.