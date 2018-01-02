KADIN

Norveç, bu konuda da birinciliği kimseye kaptırmadı

Norveç, bu konuda da birinciliği kimseye kaptırmadı

Norveç, bu konuda da birinciliği kimseye kaptırmadı

İsveç'teki LELO adındaki bir araştırma şirketi, en yoğun orgazm oranına sahip olan ülkeleri derledi. 21 ülkeden 2 bin 200 kişinin katıldığı ankette dünyanın en mutlu ülkesi olarak kabul edilen Norveç, en çok orgazm yaşayan ülke ünvanının da sahibi oldu.

3

Anket sonuçlarına göre, Norveç'teki katılımcıların yüzde 35'i günde en az bir kere orgazm olduklarını söylüyor. Almanlar en düşün orgazm oranına sahipken, yüzde 2,54'ü hiç orgazm olmadıklarını söyledi.

Şili, İtalya ve İspanya'nın en uç orgazm oranı yüzde 10 ila 13 arasında değişiyor. Avustralyalıların ise yüzde 2'si orgazm yaşadığını ifade ediyor.

4

Brezilya'nın ise en gürültülü orgazma sahip olduğu açıklandı. Norveç 39.9 ile Brezilya'yı takip ediyor. Buna karşılık, Portekizliler sevişirken sessiz olduklarını söylüyor.
Diğer ülkelerin bulguları da oldukça ilginç... Kanadalıların yüzde 15'i hiç orgazm yaşamadığını söylerken, Hırvatların yüzde 37,5'i orgazmı gürültülü yaşadığını, Britanyalıların yüzde ellisi günde en az bir kez orgazm olduğunu ifade ediyor.

Okuyucu Yorumları1 yorum
  • 29 Oy
    Kimse yorum yapmamış. Ben de yapmayayım. Tüydüm...
    CEVAP VER

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

En Çok Okunanlar

1 Acil doktorlarının gördüğü en acayip seks kazaları Acil doktorlarının gördüğü en acayip seks kazaları
2 Norveç, bu konuda da birinciliği kimseye kaptırmadı Norveç, bu konuda da birinciliği kimseye kaptırmadı
3 Cebinizi yormayacak ev yapımı ilaçlar Cebinizi yormayacak ev yapımı ilaçlar
4 Kadınların 3 korkulu rüyasına konforlu çözümler Kadınların 3 korkulu rüyasına konforlu çözümler
5 Topuklarınız mı çatlıyor? Merak etmeyin, en iyi tedavi yolu bu kür Topuklarınız mı çatlıyor? Merak etmeyin, en iyi tedavi yolu bu kür
6 2017'de insanların vajinalarına yaptıkları 11 korkunç şey 2017'de insanların vajinalarına yaptıkları 11 korkunç şey

Haftanın En İyileri

1 2017'de insanların vajinalarına yaptıkları 11 korkunç şey 2017'de insanların vajinalarına yaptıkları 11 korkunç şey
2 Annenin çözümü binlerce kişiye ilaç oldu! Annenin çözümü binlerce kişiye ilaç oldu!
3 Ucuz estetik faciaya neden oldu! Ucuz estetik faciaya neden oldu!
4 Bilimsel olarak da kanıtlandı! Farklıyız Bilimsel olarak da kanıtlandı! Farklıyız
5 Gizli kozmetik yetenekleri olan gıdalar Gizli kozmetik yetenekleri olan gıdalar
6 Bu belirtileri yok sayarsanız vücudunuza olabilecek 8 şey Bu belirtileri yok sayarsanız vücudunuza olabilecek 8 şey
AŞK - CİNSELLİK

Acil doktorlarının gördüğü en acayip seks kazaları

BURÇLAR - ASTROLOJİ

2 Ocak Yengeç burcunda Dolunay! Vazgeçmeyi bilmek

İremSu Dedi Ki

2 Ocak saat 03:24 Yengeç burcunda Dolunay

Bebek İsimleri

2017’de doğan bebeklere en fazla Yusuf ve Zeynep isimleri verildi

Hastalıklar

Cebinizi yormayacak ev yapımı ilaçlar

YAŞAM

Baş ağrılarını şıp diye kesen 5 ev reçetesi

Kadın Sağlığı

Kadınların 3 korkulu rüyasına konforlu çözümler

Cilt

Topuklarınız mı çatlıyor? Merak etmeyin, en iyi tedavi yolu bu kür

YAŞAM

Kıyafetlerdeki salça lekesi nasıl çıkar?

BURÇLAR - ASTROLOJİ

1 - 7 Ocak haftalık burç yorumları

Kendin Yap

Evde oda parfümü nasıl yapılır?

Cilt

Göz altlarınızda morluk mu var, bu yöntemleri mutlaka deneyin

Bakım

Saçınıza sakız mı yapıştı, telaşlanmayın!. Çıkarması çok kolay...

DAHA FAZLASI İÇİN >

2017'de Mynet Kadın'ın en çok sevdiğiniz 3 videosu

Ilgın Tufan Ilgın Tufan
Makyaj

Far nasıl yapılır?