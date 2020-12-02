HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Norveç’te endüstriyel tesiste yangın

Norveç’te endüstriyel tesiste yangın

02.12.2020 19:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Norveç’in More og Romsdal bölgesinde bulunan bir endüstriyel tesiste yangın çıktı.Norveç’in More og Romsdal bölgesinde yer alan Tjeldbergodden endüstriyel tesisinde yangın çıktı.

Norveç’in More og Romsdal bölgesinde bulunan bir endüstriyel tesiste yangın çıktı.
Norveç’in More og Romsdal bölgesinde yer alan Tjeldbergodden endüstriyel tesisinde yangın çıktı. Enerji şirketi Equinor’a ait bölgede çıkan yangın için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Equinor Sözcüsü Morten Eek yaptığı açıklamada, "Tjeldbergodden’deki bir fabrikada yangın çıktığına dair bilgi aldık ve prosedürlere uygun olarak personeli tahliye ediyoruz" ifadelerini kullandı. Yangında ilk belirlemelere ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam' 30 bin liraya masraf yaptı! 'kimseye satmam'
İstanbul'da eczanelerle ilgili flaş kararİstanbul'da eczanelerle ilgili flaş karar
15 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!15 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Katar'a şampiyon yarış atlarının spermleri mi satıldı?

Katar'a şampiyon yarış atlarının spermleri mi satıldı?

Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!

Demet Özdemir'in mini etekli pozları olay oldu!

'Eş değiştirme' partisinde korona patlaması!

'Eş değiştirme' partisinde korona patlaması!

Çat kapı geliyorlar: Camdan bakıp gören şaşırıp kalıyor

Çat kapı geliyorlar: Camdan bakıp gören şaşırıp kalıyor

İhanetin fotoğrafı ortaya çıktı! Böyle yakalandı

İhanetin fotoğrafı ortaya çıktı! Böyle yakalandı

Sosyal medyada olay oldu: C'ovid H'alk P'artisi

Sosyal medyada olay oldu: C'ovid H'alk P'artisi

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma kısıtlaması genişletildi

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Merkel: AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Moderna aşısının sonuçları açıklandı!

Diğer Haberler

Katar hükümetinden Türkiye açıklaması

Katar hükümetinden Türkiye açıklaması

Sivas’ta salgına aldırış etmeden kuyruk oluşturan insanların görüntüsü korkuttu

Salgına aldırış etmeden kuyruk oluşturdular

2 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca paylaştı: İşte 2 Aralık koronavirüs tablosu

İstanbul'da cumartesi günü nöbetçi eczane sayısı arttırılacak

İstanbul'da eczanelerle ilgili flaş karar

Habertürk TV'den RTÜK açıklaması

Habertürk TV'den RTÜK açıklaması

12 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybetmişti! Korkunç gerçek ortaya çıktı

12 yıl önceki olayın sırrı çözüldü

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.