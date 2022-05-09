Nostradamus'un çalınan kitabındaki kehanetleri tüyler ürpertti! 3. Dünya Savaşı için tarih verildi...

Nostradamus'un el yazması kehanetleri ortaya çıktı. Bu kitap, 2007'de İtalya'nın başkenti Roma'da bir müzeden çalındı ve Almanya'da açık artırmada satılmak istenince ortaya çıktı. Nostradamus'un 2022 yılı için söyledikleri ise duyanların tüylerini ürpertti.

BALIKLAR YARI PİŞMİŞ HALE GELECEK

Nostradamus 1555 yılında yayınlanan ve 942 şiirsel dörtlük içeren ünlü kitabı 'Les Propheties'te iklim değişikliğinin kötüye gideceğini belirtmiş ve denizlerdeki balıkların 'yarı pişmiş' hale geleceğini söylemiş.

Ünü kahin kitabının başka kısmında ise şu ifadeleri kullanmış:

'Kırk yıl gökkuşağı görünmeyecek

Kırk yıl her gün görülecek

Kuru toprak daha da kavrulacak

Görüldüğünde büyük sel olacak.'

3. DÜNYA SAVAŞI İÇİN TARİH VERDİ

Net tarihleri belirlemenin zor olduğu belirtilerek Nostradamus'un 3. Dünya savaşı için verdiği tarihin, 2022 bahar ayları olduğu söyleniyor. Bu kitapta, korkunç savaşın Avrupa'ya da sıçrayacağı belirtiliyor.



