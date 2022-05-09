Nostradamus'un çalınan kitabındaki kehanetleri tüyler ürpertti! 3. Dünya Savaşı için tarih verildi...

Nostradamus'un el yazması kehanetleri ortaya çıktı. Bu kitap, 2007'de İtalya'nın başkenti Roma'da bir müzeden çalındı ve Almanya'da açık artırmada satılmak istenince ortaya çıktı. Nostradamus'un 2022 yılı için söyledikleri ise duyanların tüylerini ürpertti.
Nostradamus 1555 yılında yayınlanan ve 942 şiirsel dörtlük içeren ünlü kitabı 'Les Propheties'te iklim değişikliğinin kötüye gideceğini belirtmiş ve denizlerdeki balıkların 'yarı pişmiş' hale geleceğini söylemiş.
Ünü kahin kitabının başka kısmında ise şu ifadeleri kullanmış:
'Kırk yıl gökkuşağı görünmeyecek
Kırk yıl her gün görülecek
Kuru toprak daha da kavrulacak
Görüldüğünde büyük sel olacak.'
Net tarihleri belirlemenin zor olduğu belirtilerek Nostradamus'un 3. Dünya savaşı için verdiği tarihin, 2022 bahar ayları olduğu söyleniyor. Bu kitapta, korkunç savaşın Avrupa'ya da sıçrayacağı belirtiliyor.
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