Note 9’un yeni rengi ortaya çıktı!

Samsung’un Ağustos ayında tanıtmış olduğu Note 9 modelinde siyah, gri, mor, kahverengi ve mavi renk seçeneği sunmuştu. Türkiye’de ilk etapta 6.499 TL’den daha sonra da zamlar ile 8.000 TL’ye satılan Note 9’un, bugün yeni renk seçeneğinin geleceği ortaya çıktı.
Sızıntılara göre; Note 9’un çok yakında gümüş renk seçeneği satışa sunulacak. Bu seçeneğin sadece 512 GB’lık sürüme özel olacağı da söyleniyor. Note 9’un yeni rengini göstermeden önce gelin telefonun özelliklerine bir kez daha yakından bakalım.
Note 9, 6.4 inç büyüklüğünde Quad HD+ yani 2960 x 1080 çözünürlüğünde 18.5:9 oranında ekran ile geliyor. Bu ekran çizilmelere ve darbelere karşı Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.
Samsung’un Amerika ve Avrupa için yine iki farklı işlemciye sahip olan modeli bulunuyor. Bunlardan ilki 4 x 2.8GHz + 4 x 1.8 GHz sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti iken diğeri ise 4 x 2.9GHz + 4 x 1.9 GHz sekiz çekirdekli Samsung Exynos 9810 yonga seti.
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