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Nüfusu 10 kat artan Datça'da elektrik kesintisi! Turizm merkezi karanlığa büründü

16.07.2023 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden Datça'da yaz aylarıyla birlikte nüfusun 10 kat artması enerji sorununa yol açtı. Sıcak havaların etkisiyle vatandaşların serinlemek için kullandıkları klimalar, enerji hatlarında kısa devrelere neden oldu. Gün içerisinde sık sık elektrik kesintisi yaşanan Datça adeta karanlığa büründü.

Nüfusu 10 kat artan Datça'da elektrik kesintisi! Turizm merkezi karanlığa büründü

Yaz aylarında tatilci akınına uğrayan Datça'da, nüfusla birlikte sıcaklar da artınca vatandaşlar evlere kapandı. Sıcaklar sebebiyle evlerde kalan vatandaşlar ise serinlenmek için klimaları kullanırken, oluşan yoğunluk sebebiyle enerji hatlarında kısa devreler meydana geldi.

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İLÇE KARANLIĞA BÜRÜNDÜ

Gün içerisinde birçok kez elektrik kesintisi meydana gelirken, Datça adeta karanlığa büründü. Yetkililerin arızaların giderilmesi için çalışmalarına devam ettiği öğrenilirken, aşırı sıcaklar hem hayatı hem de elektrik kullanımını olumsuz etkiledi. (İHA)

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Muğla Datça elektrik kesintisi

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