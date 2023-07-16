Nüfusu 10 kat artan Datça'da elektrik kesintisi! Turizm merkezi karanlığa büründü

Yaz aylarında tatilci akınına uğrayan Datça'da, nüfusla birlikte sıcaklar da artınca vatandaşlar evlere kapandı. Sıcaklar sebebiyle evlerde kalan vatandaşlar ise serinlenmek için klimaları kullanırken, oluşan yoğunluk sebebiyle enerji hatlarında kısa devreler meydana geldi.

İLÇE KARANLIĞA BÜRÜNDÜ

Gün içerisinde birçok kez elektrik kesintisi meydana gelirken, Datça adeta karanlığa büründü. Yetkililerin arızaların giderilmesi için çalışmalarına devam ettiği öğrenilirken, aşırı sıcaklar hem hayatı hem de elektrik kullanımını olumsuz etkiledi. (İHA)





