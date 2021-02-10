Nükhet Duru, Netflix'te yayınlanacak Duru Olmak belgeselini Tarkan taklidiyle duyurdu!

Şarkıcı Nükhet Duru, Duru Olmak belgeselinin Netflix'te yayınlanacağını, Tarkan'ın baba olacağını açıkladığı videoya atıfta bulunarak hayranlarına duyurdu. Duru paylaşımında "Tarkan'cığım hayatımda gördüğüm en iyi duyuru videosunu senden arakladım, idare et" notunu da yazdı.
Albümün iki yıla yayılan yaratım sürecini kayda alan belgesel, Duru'nun hayatının dönüm noktalarına, sanata yaklaşımına ve yaşama dair tutkularına kapı aralıyor.
Netflix'te yayına girecek Türk yapımı ilk müzik belgeseli olan "Duru Olmak"ın yönetmenliğini Mu Tunç, yapımcılığını ise Evren Ercan üstleniyor. Duru Olmak, 19 Şubat Cuma günü Netflix'te yayınlanmaya başlayacak.
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