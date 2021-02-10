MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Nükhet Duru, Netflix'te yayınlanacak Duru Olmak belgeselini Tarkan taklidiyle duyurdu!

Nükhet Duru, Netflix'te yayınlanacak Duru Olmak belgeselini Tarkan taklidiyle duyurdu!

10.02.2021 02:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı Nükhet Duru'nun hayatını konu alan 'Duru Olmak' belgeseli Netflix'te ekrana gelecek. Nükhet Duru bu haberi Tarkan taklidi yaparak duyurdu.

Şarkıcı Nükhet Duru, Duru Olmak belgeselinin Netflix'te yayınlanacağını, Tarkan'ın baba olacağını açıkladığı videoya atıfta bulunarak hayranlarına duyurdu. Duru paylaşımında "Tarkan'cığım hayatımda gördüğüm en iyi duyuru videosunu senden arakladım, idare et" notunu da yazdı.

ÜNLÜ İSİMLER DE YER ALDI

  1. İstanbul Film Festivali'nin 'Galalar' bölümünde ilk gösterimini yapan, 'Hikayesi Var' albümünün yaratım sürecini ve sanatçının hayat hikayesini konu alan 90 dakikalık belgeselde Ata Demirer, Sıla, Kenan Doğulu, Teoman, Mabel Matiz, Funda Arar, Ceylan Ertem, Ata Demirer, Kalben, Zeynep Bastık, Rubato, Sena Şener, Evrencan Gündüz gibi ünlü isimlerle yapılan röpörtajlar da yer alıyor.

Albümün iki yıla yayılan yaratım sürecini kayda alan belgesel, Duru'nun hayatının dönüm noktalarına, sanata yaklaşımına ve yaşama dair tutkularına kapı aralıyor.

Netflix'te yayına girecek Türk yapımı ilk müzik belgeseli olan "Duru Olmak"ın yönetmenliğini Mu Tunç, yapımcılığını ise Evren Ercan üstleniyor. Duru Olmak, 19 Şubat Cuma günü Netflix'te yayınlanmaya başlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metreBalıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metre
Survivor'da elenen isim belli oldu! Oylamada herkesi şaşırtan sonuçSurvivor'da elenen isim belli oldu! Oylamada herkesi şaşırtan sonuç
Bu sahne herkesi çıldırtmıştı! Açıklama gelebilir Bu sahne herkesi çıldırtmıştı! Açıklama gelebilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Erdoğan açıkladı: İşte madde madde Türkiye'nin uzay programı

Erdoğan açıkladı: İşte madde madde Türkiye'nin uzay programı

Hatayspor, Aaron Boupendza transferinin detaylarını açıkladı

Hatayspor, Aaron Boupendza transferinin detaylarını açıkladı

ATM'de mide bulandıran hareket! Vatandaşlar tepki gösterdi

ATM'de mide bulandıran hareket! Vatandaşlar tepki gösterdi

11 ay boyunca istismar edildiğini açıkladı

11 ay boyunca istismar edildiğini açıkladı

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Tarık Akan'ın torunu Gece büyüdü! Dedesinin kopyası

Tarık Akan'ın torunu Gece büyüdü! Dedesinin kopyası

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Doktorun 'Omurilik sarımsağı' yanıtı olay oldu

Doktorun 'Omurilik sarımsağı' yanıtı olay oldu

Dünya bu olayı konuşuyor! Evinden tecavüz odası çıktı

Dünya bu olayı konuşuyor! Evinden tecavüz odası çıktı

Çukur'da Yamaç'ın hazin sonu! "Bundan sonra adın böcek"

Çukur'da Yamaç'ın hazin sonu! "Bundan sonra adın böcek"

Diğer Haberler

Survivor'da korkutan anlar! Survivor'da vatoz saldırısına uğrayan Sergen Bayar'a ne oldu?

Survivor'da korkutan anlar! Vatoz saldırısına uğradı

Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Yarışmacıları ağlatan ödül! 9 Şubat Survivor iletişim ödülü ne oldu?

Survivor'da anlamlı ödülü kazanan belli oldu!

Survivor kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincisi kim oldu? İşte 9 Şubat Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor'da elenen isim belli oldu! Oylamada herkesi şaşırtan sonuç

Aleyna Tilki: Nasreddin Hoca’nın tarzı benimkine çok benziyor

Kendini Nasreddin Hoca'ya benzetti!

Beren Saat'ten kayınvalidesi Serpil Doğulu paylaşımı

Beren Saat kayınvalidesiyle düşman çatlattı!

Merve Özbey'den romantik paylaşım: Sakla beni koynunda

Ünlü isimden romantik paylaşım: Sakla beni koynunda

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.