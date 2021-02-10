Nükhet Duru, Netflix'te yayınlanacak Duru Olmak belgeselini Tarkan taklidiyle duyurdu!

Şarkıcı Nükhet Duru, Duru Olmak belgeselinin Netflix'te yayınlanacağını, Tarkan'ın baba olacağını açıkladığı videoya atıfta bulunarak hayranlarına duyurdu. Duru paylaşımında "Tarkan'cığım hayatımda gördüğüm en iyi duyuru videosunu senden arakladım, idare et" notunu da yazdı.

ÜNLÜ İSİMLER DE YER ALDI

İstanbul Film Festivali'nin 'Galalar' bölümünde ilk gösterimini yapan, 'Hikayesi Var' albümünün yaratım sürecini ve sanatçının hayat hikayesini konu alan 90 dakikalık belgeselde Ata Demirer, Sıla, Kenan Doğulu, Teoman, Mabel Matiz, Funda Arar, Ceylan Ertem, Ata Demirer, Kalben, Zeynep Bastık, Rubato, Sena Şener, Evrencan Gündüz gibi ünlü isimlerle yapılan röpörtajlar da yer alıyor.

Albümün iki yıla yayılan yaratım sürecini kayda alan belgesel, Duru'nun hayatının dönüm noktalarına, sanata yaklaşımına ve yaşama dair tutkularına kapı aralıyor.

Netflix'te yayına girecek Türk yapımı ilk müzik belgeseli olan "Duru Olmak"ın yönetmenliğini Mu Tunç, yapımcılığını ise Evren Ercan üstleniyor. Duru Olmak, 19 Şubat Cuma günü Netflix'te yayınlanmaya başlayacak.

