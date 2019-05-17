Nurcan'ı arama çalışmalarına 'Kurbağa Adam'lar da katılıyor

Sarıkamış'a bağlı Ortakale köyünde 12 Mayıs 2019 tarihinde evlerinin önünde oyun oynadığı sırada kaybolan 3 yaşındaki Nurcan Sade'nin, bulunması için çalışmalara yeniden başlandı.

Sarıkamış'ta yürütülen arama çalışmaları Jandarma Arama Kurtarma timinin yanı sıra Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelinin yanı sıra Artvin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 5 kişilik "Kurbağa Adam" ile yürütülürken, arama çalışmalarına Kars Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan iz takip köpeği "Atak"ta destek veriyor.

Dere kıyısı boyunca arama yapan ekipler, bugün de arama çalışmalarını dere kenarında yürütecek. Ekipler, dere kenarı boyunca her yeri didik didik arıyor. Küçük Nurcan Sade, kayboluşunun 3’ıncı gününde derenin Aras Nehri’yle birleştiği bölge de arama çalışmları yoğunlaşacak.

Kaynak: İHA

