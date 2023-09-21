Nurgül Yeşilçay dekolteli elbisesiyle poz verip 'Pazara gidiyorum' dedi! Sevgilisinden yorum gecikmedi

Veda Mektubu dizisinde Alanur karakterine hayat veren Nurgül Yeşilçay dizisinin final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Fit hali ile bu yaza damga vuran Nurgül Yeşilçay son paylaşımıyla yine olay oldu.

Verdiği kilolarla dikkat çeken Nurgül Yeşilçay göğüs dekolteli elbisesi ile pozlar verdi. İddialı pozlarına 'Pazara gidiyorum' notunu düşen ünlü ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Nurgül Yeşilçay'ın cesur pozlarına bir yorum da sevgilisi Necati Kocabay'dan geldi. Kocabay sevgilisine; 'Ben giderdim ya pazara' diye yorum yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Nurgül Yeşilçay son olarak merak edilen zayıflama sırrını açıklamıştı. Nurgül Yeşilçay, nasıl zayıfladığını şöyle anlatmıştı:

"Gece yemek yemeyi bıraktım. 16 saat aç kalıyorum... Kahvaltıyı geç yapıyorum ve yediklerime çok dikkat ediyorum. Gözaltı torbalarıma yumurta akı, selülitlerim için filtre kahve kullanıyorum. Biraz bu zayıflığımın tadını çıkartmak istiyorum."





