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  4. Nurgül Yeşilçay dekolteli elbisesiyle poz verip 'Pazara gidiyorum' dedi! Sevgilisinden yorum gecikmedi

Nurgül Yeşilçay dekolteli elbisesiyle poz verip 'Pazara gidiyorum' dedi! Sevgilisinden yorum gecikmedi

21.09.2023 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Veda Mektubu' dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde alan Nurgül Yeşilçay tatil pozlarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmedi. Verdiği kilolarla dikkat çeken Yeşilçay'ın fit hali büyük beğeni topladı. Güzel oyuncu son olarak göğüs dekolteli elbisesiyle iddialı pozlar verdi. Yeşilçay'ın pozlarına sevgilisi Necati Kocabay'dan yorum gecikmedi.

Veda Mektubu dizisinde Alanur karakterine hayat veren Nurgül Yeşilçay dizisinin final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Fit hali ile bu yaza damga vuran Nurgül Yeşilçay son paylaşımıyla yine olay oldu.

Verdiği kilolarla dikkat çeken Nurgül Yeşilçay göğüs dekolteli elbisesi ile pozlar verdi. İddialı pozlarına 'Pazara gidiyorum' notunu düşen ünlü ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Nurgül Yeşilçay 1

Nurgül Yeşilçay'ın cesur pozlarına bir yorum da sevgilisi Necati Kocabay'dan geldi. Kocabay sevgilisine; 'Ben giderdim ya pazara' diye yorum yaptı.

Nurgül Yeşilçay 2

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Nurgül Yeşilçay son olarak merak edilen zayıflama sırrını açıklamıştı. Nurgül Yeşilçay, nasıl zayıfladığını şöyle anlatmıştı:

yorum

"Gece yemek yemeyi bıraktım. 16 saat aç kalıyorum... Kahvaltıyı geç yapıyorum ve yediklerime çok dikkat ediyorum. Gözaltı torbalarıma yumurta akı, selülitlerim için filtre kahve kullanıyorum. Biraz bu zayıflığımın tadını çıkartmak istiyorum."

Nurgül Yeşilçay MAYO

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