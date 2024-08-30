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  4. 'Nusret' yorumu olay olmuştu! Teoman 'pişmanım' deyip özür diledi! Yine yorum yağdı

'Nusret' yorumu olay olmuştu! Teoman 'pişmanım' deyip özür diledi! Yine yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.08.2024 12:40
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Son dönemde her açıklaması ve her yorumuyla sosyal medyanın gündemine oturmayı başaran ünlü şarkıcı Teoman et lokantaları ve 'saltbea' (tuz serpme) hareketiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Nusret Gökçe ile ilgili söylediği sözlerle uzun süre konuşulmuştu. Ünlü isme bu sözleri hatırlatılınca Teoman 'pişmanım' deyip özür diledi. Ünlü şarkıcı sosyal medyayı yine sallamayı başardı.

MYNET-Her hali, her hareketi ve her açıklaması uzun süre gündemde kalan ünlü şarkıcı Teoman son olarak et lokantaları ve 'saltbea' (tuz serpme) hareketiyle dünya çapında şöhrete kavuşan Nusret Gökçe ile ilgili yaptığı bir yorumla dikkat çekmişti.

YORUMU UZUN SÜRE KONUŞULMUŞTU

Teoman OT TV'ye verdiği bir röportajında "Ben mesela kişilik olarak etçi Nusret'ten nefret eden insan tipinden değilim. Zenginleri s...yor, beni s...miyor" ifadelerini kullanmış ve bu sözleri sosyal medyayı sallamıştı.

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'ÇOK PİŞMANIM' DEYİP ÖZÜR DİLEDİ

Ünlü şarkıcı bu açıklamasının ardından ilk kez görüntülendi ve Nusret ile ilgili sözleri hatırlatıldı. Teoman; 'Ondan çok pişmanım aslında. Yani bence çirkin bir şey yaptım. Yanlışlıkla yaptığım bir şey. Kendisinden özür dilerim. Yani yakışıklı olmadı' dedi.

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SÖZLERİNE YORUM YAĞDI

Teoman'ın bu sözleri de yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü ismin bu haline ve özrüne; 'kalıcı bir naifliği var adamın', 'çok doğru', 'çok seviyorum bu adamı', 'Teoman kafası diye bir gerçek var', 'aslında doğru söylemişsin' gibi yorumlar yapıldı.

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Nusret Gökçe Teoman nusret
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