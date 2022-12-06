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O anlar çok konuşuldu... Anne yutkunarak itiraf etti: 'İki çocuk okutuyorum, sabahleyin 10 lira harçlık bile veremedim'

06.12.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazarda ağlamaklı ses tonuyla çektiği ekonomik sıkıntıları anlattı, "Herkes alıyor, biz alamıyoruz. Her şeyde gözümüz kalıyor" dediği anlarda sessizlik çöktü. 2 öğrenci çocuğunu söyleyen kadın, "Sabahları 10 lira para veremiyorum" dedi ve titreyen sesiyle anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Zafer Partili Sevda Özbek'in pazarda vatandaşlarla sohbeti sırasında Özbek'in yanına gelip dert yanan kadının o anları sosyal medyada da yankı uyandırdı.

O anlar çok konuşuldu... Anne yutkunarak itiraf etti: 'İki çocuk okutuyorum, sabahleyin 10 lira harçlık bile veremedim'

Vatandaşın gündeminin başında ekonomik gelişmeler yer alıyor. Pazar da bu durumun yansımasını en iyi ortaya koyan yerlerden biri. İşte Özbek'in pazardaki vatandaşlarla ülkenin gündemi hakkında konuştuğu sırada ortaya çıkıp çocuklarına 10 lira bile harçlık veremediğini söyleyen, boş pazar arabasını gösterip "İçinde hiçbir şey yok" diyen kadının sözleri dikkat çekti.

"EV KİRALARI NEDEN YÜKSEK BİLİYOR MUSUNUZ"

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevda Özbek, semt pazarını ziyaret ederek vatandaşlarla ekonomiyi konuştu. O anlarda kamera da kayıttaydı. Özbek, ileri yaşta bir adama "Neden ev kiraları yüksek biliyor musunuz" diye sordu. Yaşlı adam "Bilmiyorum" dediğinde Özbek "Türkiye'de 13 milyon sığınmacı ve kaçakçı var. Her gün yüzlerce sığınmacı ülkemizin sınırından elini kolunu sallaya sallaya geliyor" diye yanıtlamaya girişti.

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"10 LİRA VEREMEDİM, BANA 'BURS KAPANDI' DEDİLER"

Tam bu sırada Özbek'le yaşlı adamın yanına elinde pazar arabasıyla dert yana yana bir kadın geldi. Kadın Özbek'e iki öğrenci çocuğu olduğunu söyleyerek konuşmasına şöyle devam etti:

"Gerçekten sabahları ben 10 lira para veremedim. Belediyeye gittim, belediye bana dedi ki 'Burs kapandı.' Bana burs veremediler. Böyle bir şey yok."

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Ağlamaklı sesiyle "150 lirayla pazara gelmişim" diyen kadın, boş pazar arabasını göstererek "Bak, içinde bir şey yok" dedi.

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Kadın devamında "Yoksul yaşıyoruz, bir şey alamıyoruz, ayağımda terlikle geliyorum pazara. Herkes alıyor, biz alamıyoruz. Her şeyde gözümüz kalıyor." derken Özbek sessizce dinledi.

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